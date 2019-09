So manches Team fügte dem EHC Kloten in der ersten Swiss-League-Saison Niederlagen und Schmerzen zu. Keine Mannschaft tat das aber heftiger als der SC Langenthal, der heutige Gegner im Schoren. Die Langenthaler waren die Ersten, die den EHC in der Meisterschaft schlugen (5:4 in der Swiss-Arena in der 4. Runde) – und damit das Team tief in die Krise stiessen, die erst nach sieben Niederlagen in Folge beendet war. Dann nahmen die Oberaargauer den Klotenern mit einem Sieg in der zweitletzten Qualifikationsrunde (4:1 in Kloten) das Heimrecht für das Playoff definitiv weg. Das wurde dann schliesslich noch getoppt mit dem 4:1-Sieg im Playoff-Viertelfinal.

6:18 lautete das Torverhältnis in den fünf Playoff-Partien, 7:13 in den vier Qualifikationsspielen. Und noch anders ausgedrückt: Von bisher neun Begegnungen in der Swiss League gewann Kloten genau zwei, und das in Langenthal. Zum Playoff-Start gab es ein 3:2 nach Verlängerung, in der Qualifikation ein 1:0 mit Marc Marchon als einzigem Torschützen.

Per Hanberg hiess der Langenthal-Trainer der letzten zwei Jahre. Jetzt soll er aus Kloten ein Team machen, das wieder zum Siegen zurückfindet. Es gibt im Prinzip keinen besseren Gegner als Langenthal, um zu beweisen, dass das 1:3 vom Samstag gegen Visp nur ein Ausrutscher auf dem Weg zurück war. Die Klotener brauchen mehr Tore. «Das ist alles eine Frage der Entschlossenheit», befand der Coach.