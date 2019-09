Eine Trouvaille namens Faille

«Normalerweise mache ich das Tor, wenn ich alleine gegen den Goalie ziehen kann», sagt Eric Faille. Am Dienstag in Langenthal herrschte Ausnahmezustand, Faille vergab. Erst als Langenthals Schlussmann einem zusätzlichen Feldspieler Platz gemacht hatte, kam Failles Zeit. Er setzte den Puck zum 3:1 ins verlassene Gehäuse. Kloten holte die so wichtigen drei Punkte vor dem Heimspiel heute Samstag um 19.45 Uhr gegen Ajoie. Failles Selbstvertrauen ist gross. Aber er liefert auch. Mit einem breiten Lachen erzählt er die Episode aus der vorletzten Saison in Banska Bystrica, als er in einem Penaltyschiessen im Derby gegen Zvolen in den Mittelpunkt rückte. Den ersten Versuch verwertete er souverän, beim zweiten stolperte er, er kam zu Fall. Das sieht in einem Shoot-out ziemlich peinlich aus. Der Stürmer liess sich nicht irritieren und lief wieder an. Selbstverständlich traf er.

Was nur macht ein Kanadier in der Slowakei, im fünftgrössten Ort des Landes? Kloten-Anhängern sagt der Name Banska Bystrica vielleicht etwas, weil sich 2011/12 Alpo Suhonen in jenem Verein als Trainer versucht hat. Faille erklärt: «Ich war zur Erkenntnis gekommen, dass ich es nicht in die NHL schaffe. Meine Statistiken in der zweitbesten Liga, der AHL, waren nicht so überragend, viele sahen in mir einen Spieler der East Coast Hockey League.» Und damit genügte er nicht allen europäischen Ansprüchen. Doch Banska Bystrica interessierte sich für ihn. Sein Freund Mathew Maione, der inzwischen bei Kunlun Red Star in der KHL engagiert ist, spielte im slowakischen Club und riet ihm, unbedingt den Schritt zu wagen.

Es lohnte sich. Faille wurde zweimal Meister. Im zweiten Jahr waren seine Werte überragend. 72 Skorerpunkte als Bester der Liga, mit 48 Assists der Mann mit den meisten Zuspielen. In 107 Partien in der slowakischen Liga kam er auf 117 Punkte, dazu gesellten sich 35 Zähler aus 31 Playoff-Partien.

Klotens Sportchef Felix Hollenstein verfolgte Failles Wirken im letzten Playoff via Streaming, er hat jede Partie von ihm gesehen. Und er war beeindruckt. Faille, im Juli 30 Jahre alt geworden, wollte den nächsten Schritt in Europa machen. Er hatte Angebote aus der DEL, auch aus Österreich. Und in der Schweiz nicht nur aus Kloten. Sierre bemühte sich ebenfalls um den Frankokanadier. Dort spielt nun Failles Linienkollege von Banska, Guillaume Asselin. Er hat bereits fünf Skorerpunkte, Faille steht bei drei Toren – von total sieben, die Kloten erzielt hat.

Frau und Tochter reisen nach

Weil Kloten ein Verein mit langer Geschichte und das Ziel Wiederaufstieg sei, «habe ich mich für diesen Club entschieden», sagt der Mittelstürmer, der lieber zu viel als zu wenig Eiszeit hat. Mit dem Schweden Robin Figren versteht er sich auch neben dem Eisfeld ausgezeichnet, zusammen haben sie schon Teile der Schweiz erkundet. Seit Dienstag spielen sie zudem in der gleichen Linie, mit Dominic Forget als Flügel auf der rechten Seite. Man sah, dass da etwas sehr Gutes am Heranwachsen ist. Das Trio kreierte Chancen, war aber noch zu verspielt. «Seit meiner Kindheit sagen sie mir immer, dass ich mehr selber schiessen sollte», erzählt Faille. Er führt nicht nur Klotens erste Linie, sondern er ist auch neben dem Eis als «Chef» unterwegs. Jüngst hat er eine Pokerrunde mit Teamkollegen organisiert. Adrian Wetli gewann, «ausgerechnet Wetli, der noch nie zuvor Poker gespielt hat», ärgerte sich Faille mit einem Augenzwinkern. Mit dem Pokern wird es bald vorbei sein, im Oktober treffen seine Frau und die sechs Monate alte Tochter in Kloten ein. Zur sportlichen Entwicklung des EHC sagt er: «Wir werden uns noch einige Zeit wie auf einer Achterbahn fühlen. Sein Leitsatz dazu: «Man muss zuerst herausfinden, was falsch läuft, bevor es richtig funktioniert.» So ab Ja­nuar, Februar muss es richtig klick machen, denkt er.

Aber schon jetzt kann man festhalten: Eric Faille ist eine echte Trouvaille. Er zeigt schon jetzt die Qualitäten eines Schlüsselspielers, er wird im Frühling eine der wichtigsten Figuren sein.