Kloten dominiert und siegt 7:1

Auf Platz 10 war Kloten nach Winterthur gefahren, auf Rang 5 der Swiss League reiste das Team zurück. Noch immer hinter den Winterthurern zwar, aber mit acht Punkten wenigstens wieder einigermassen im Soll. Und erstmals in dieser Saison schoss Kloten genug Tore. Nach 40 überlegen geführten Minuten (22:6 Torschüsse) führten die Gäste 5:0, am Ende hiess es 7:1 für sie. Und dabei ging Kloten mit seinen Chancen ab und an noch immer etwas gar nachlässig um und verwertete zum Beispiel zum dritten Mal in Folge einen Penalty nicht. Éric Faille war mit einem Tor und vieri Assists der überragende Mann in der Offensive.

Winterthur verpasste nicht nur den angestrebten ersten Heimsieg über Kloten, sondern verlor zum ersten Mal in dieser Saison vor eigenem Publikum. In den 120 Minuten gegen Olten (2:1) und Thurgau (3:0) hatte Tim Guggisberg weniger Treffer kassiert als nach 19 Minuten gegen Kloten. Am Ende hatte er sieben Goals kassiert, mehr in dieser Saison waren es nur im Cup gegen die ZSC Lions gewesen (9). 7:1 - so hoch hat Kloten in Winterthur noch nie gewonnen. (jch)



Eisbrecher – der Hockey-Podcast von Tamedia



Die Sendung ist zu hören auf Spotify sowie auf Apple Podcast. Oder direkt hier: