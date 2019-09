Eisbären feiern doppelte Siegpremiere

In den ersten beiden Saisons, in denen sich beide Teams in der 2018 neu geschaffenen, eingleisigen dritthöchsten Liga begegneten, verloren die Bülacher in Düdingen jeweils knapp. Daher wollten die Eisbären bei diesem Gastspiel im Freiburgischen die Bulls erstmals bodigen. Dementsprechend engagiert starteten die Eisbären in die Partie und versuchten sogleich, selbst Akzente zu setzen. Remo Ottiger sorgte in der 11. Minute für die Führung der Gäste. Eigene, unerzwungene Fehler brachten Düdingen jedoch ins Spiel zurück. Ein solcher Fehler führte in der 14. Minute zum Ausgleich.

Eisbären nicht geschockt

In der ersten Pause fand Cheftrainer Ramon Schaufelberger die richtigen Worte: Seine Spieler starteten schwungvoll, vergaben ihre guten Chancen zunächst aber. Doch in der 26. Minute vollendete Dominik Devaja auf Pass von Sascha Figi zum 2:1. Ein weiterer Scheibenverlust mitten in einer Druckphase führte zum 2:2.

Davon liessen sich die Eisbären aber nicht schocken: Noch vor der zweiten Pause übernahm Pascal Thomet im eigenen Drittel die Scheibe, lief über das halbe Feld, passte zu Walder, und der schob zum 3:2 ein. Die Führung hielt bis kurz vor Spielende – als eine Undiszipliniertheit eine Strafe und erneut den Ausgleich zur Folge hatte. In der Verlängerung übernahmen die Eisbären die Initiative, und Robin Ganz sicherte seinem Team den ersten Sieg in Düdingen. (red)