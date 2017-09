Eisbären haben zum Auftakt das Nachsehen

Bereits vor Spielbeginn äusserte sich der Bülacher Stürmer Scott Halberstadt, der wegen einer Rippenprellung für das Auftaktspiel passen musste, positiv über die neugegründete Mysports League (MSL): «Das Spielniveau wird sicher höher sein.» Zudem sagte der 19-jährige Neuzuzug von den Klotener Elite A-Junioren: «Die neue Liga wird vor allem uns jungen Spielern eine grosse Chance bieten, denn der Sprung in den Profibereich wird dank ihr kleiner werden.» Seiner neuen Mannschaft traue er ausserdem eine gute Saison zu, fügt er an.

Die Eisbären bestätigten die Zuversicht des verletzten Stürmers und starteten mit viel Schwung gegen die Gäste aus Thun. Doch entgegen dem Spielverlauf gingen die Berner Oberländer in der 9. Minute mit 1:0 in Führung. Die Bülacher erhöhten daraufhin das Tempo, und die Thuner konnten sich oft nur durch Fouls behelfen. Die vom Schiedsrichter ausgesprochenen Zweiminutenstrafen gegen die Gäste vermochten die Eisbären jedoch nicht auszunützen. Erst als die Thuner wieder in Vollbestand waren, gelang den Hausherren der Ausgleichstreffer. Der flinke Remo Ottiger stocherte den Puck nach einem Abpraller ins Thuner Gehäuse.

Thun nutzt Bülacher Strafen aus

Ab dem zweiten Drittel sahen die 325 Zuschauerinnen und Zuschauer eine ausgeglichene Partie. In der 24. Minute erzielte die Mannschaft von Markus Studer das 2:1. Der grossgewachsene Bülacher Ramon Schaufelberger lancierte mit einem feinen Pass Aurelio Lemm. Und der ehemalige NLA-Akteur schlenzte den Puck gekonnt unter die Thuner Latte. Kurz vor der zweiten Pausensirene verpassten die Bülacher durch Remo Ottiger und Christian Däscher das mögliche dritte Tor.

Im letzten Abschnitt wendeten die körperlich robusten Thuner jedoch die Partie zu ihren Gunsten. Zuerst glich Yannick Gugelmann in der 42. Minute zum 2:2 aus. Und nur zwei Minuten später, als zwei Bülacher auf der Strafbank sassen, nutzten dies die Berner Oberländer eiskalt aus, und Stefan Keller brachte sie mit 3:2 abermals in Führung. Doch die Eisbären schlugen ihrerseits bei doppelter Überzahl zurück, als ihr Verteidiger Samuele Pozzorini mit einem satten Schuss von der blauen Linie in der 51. Minute zum 3:3 traf. Danach suchten beide Mannschaften noch in der regulären Spielzeit den Sieg, blieben jedoch ohne weiteren Torerfolg. In der Verlängerung kassierte der Bülacher Remo Ottiger wegen Halten eine Zweiminutenstrafe. Die cleveren Thuner nutzten diese Gelegenheit prompt aus und sicherten sich den Sieg und den damit verbundenen zweiten Punkt.

Freude auf neue Gegner

Der Bülacher Flügelstürmer Ramon Schaufelberger analysierte hernach enttäuscht: «Wir sind im letzten Drittel nicht mehr gelaufen. Zudem konnten wir die vielen Strafen der Thuner nicht ausnützen.» Seine Freude über den Saisonbeginn konnte das kaum schmälern. In seiner Mannschaft habe es sehr talentierte junge Spieler, die sehr hungrig und wild seien. Auch die neue Liga behagt dem Routinier: «Ich freue mich auf die neuen Gegner. Im Gegensatz zur letzten Saison wird es in dieser Liga mehrheitlich enge und spannende Spiel geben.»

Auch Bülachs Goalie Brenno Zucchetti blieb guten Mutes: «Mich stimmt es sehr positiv, dass wir nach dem unglücklichen Rückstand nochmals zurückgekommen sind und das wichtige 3:3 erzielen konnten.» Der 32- Jährige lobte zudem den Zusammenhalt: «Trotz grossem Altersunterschied sind wir eine Einheit, und die Chemie im Team passt.» Der aus Winterthur gekommene Stürmer Robin Ganz bemängelte ebenfalls das Nachlassen im Schlussdrittel: «Wir haben den Sieg mit einer zu lockeren Einstellung vergeben.» Trotz der Startniederlage sieht er sein Team im vorderen Mittelfeld: «Ein Platz zwischen 4 und 6 ist sicher möglich.» (Zürcher Unterländer)