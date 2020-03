Eishockey-WM und Coronavirus – ein Wettlauf gegen die Zeit

Patrick Fischer bekam die letzten zehn Tage lange nicht so viel mit von der Aufregung um das Coronavirus. Der Nationalcoach weilte in Übersee, wo er die Schweizer NHL-Cracks besuchte. Am Sonntag fliegt er nach Hause. Derweil das Eishockey in der Schweiz stillsteht, spielt die NHL munter weiter, vor weitgehend vollen Rängen.

Aber auch da könnte sich bald einiges tun. Die Basketballliga NBA ermahnte ihre Clubs in einem internen Memo, sich auf Geisterspiele vorzubereiten. Spielabsagen dürften in einer Liga, die jährlich 2,6 Milliarden Dollar TV-Gelder erhält, kein Thema sein. Gut möglich, dass die NHL Ähnliches plant. Und inzwischen wurde die Frauen-WM in Kanada gestrichen, die ab Ende März in Halifax und Truro hätte ausgespielt werden sollen. Die Schweizerinnen wären auch dabei gewesen.

Die Gespräche Fischers mit den NHL-Spielern drehten sich indes nur ums Sportliche. Er war in Nashville, Minneapolis und New Jersey und sah in acht Partien fast alle Schweizer. «Alle sind sehr gut in Form und nehmen in ihren Teams wichtige Rollen ein», so Fischer. «Das freut mich natürlich.»

«Die Freigaben sind nie eine Selbstverständlichkeit.»Nationaltrainer Patrick Fischer

Er habe durchwegs positive Rückmeldungen erhalten, sagt Fischer. Alle hätten für die WM zugesagt. Falls diese denn stattfinden kann, und falls die NHL-Cracks von ihren Clubs die Freigabe erhalten. Vor allem versicherungstechnisch könnte dies wegen des Coronavirus problematisch werden.

Was die Situation mit den NHL-Spielern betreffe, so sei diese nicht grundsätzlich anders als sonst, so Fischer: «Ich kann ohnehin nie fest davon ausgehen, dass sie für die WM zur Verfügung stehen. Die Freigaben sind nie eine Selbstverständlichkeit.»

Er plane bis auf weiteres unter der Prämisse, dass die WM wie beabsichtigt ab dem 8. Mai gespielt werde, sagt Fischer. «Es bringt nichts, sich aus der Ruhe oder aus dem Konzept bringen zu lassen. Wir können die Situation weder ändern noch beeinflussen. Solange kein anderer Entscheid getroffen wird, ändert das Thema nicht viel an meiner Planung.»

Die Rechnung der Clubs mit Playoffs ohne Zuschauer

Denkbar wäre auch, dass das Schweizer Playoff ausfällt, die WM aber stattfindet. Wie würde Fischer die Spieler dann in der Zwischenzeit beschäftigen? Mit diesem Szenario befasse er sich momentan nicht, sagt der Nationalcoach. Die National-League-Clubs sind derweil fleissig am Rechnen, ob ihnen ein Playoff ohne Zuschauer teurer zu stehen kommen würde als die Absage aller Spiele.

Die Position von TV-Partner UPC ist klar: Es soll gespielt werden. Das betonte Programmleiterin Steffi Buchli in ihrer Kolumne in der «Schweiz am Wochenende» (Titel: «Corona, du Fiesling!») auch nochmals. Sie schrieb: «Auch ich habe lieber hochemotionale Playoffs in vollen und vor allem stimmungsvollen Stadien. Aber im Moment bleibt uns nur, aus einer Reihe von suboptimalen Lösungen die am wenigsten suboptimale auszusuchen.» Die Liga wird sich bis zum 17. März festlegen müssen.

Werden alle Turniere um ein Jahr verschoben?

Was die WM betrifft, so bleibt noch etwas Zeit. Spätestens bis Mitte April müsse man sich definitiv entscheiden, sagt Weltverbands-Präsident René Fasel. Die Schweizer Organisatoren dürften darauf hinarbeiten, dass die WM im Falle einer Absage halt nächstes Jahr in Zürich und Lausanne stattfindet, alle Turniere um ein Jahr nach hinten verschoben würden.

Die nachfolgenden A-Weltmeisterschaften sind bis 2025 vergeben: an Minsk/Riga, Tampere/Helsinki, Sankt Petersburg, Prag/Ostrava und Schweden/Dänemark. Die Schweizer wären wohl auf die Solidarität der anderen Austragungs-Nationen angewiesen.

Klar ist: Es zeichnet sich für die WM ein Wettlauf gegen die Zeit ab. Fasel schliesst aus, das Turnier nach hinten zu verschieben. OK-Präsident Gian Gilli sagt: «Mitte April lösen wir die Bestellungen aus und beginnen mit dem Aufbau der speziellen Infrastruktur.» Oder eben nicht.

