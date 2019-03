Elite-B-Junioren vermasseln Heimspiel

Nach der 0:3-Niederlage im ersten Playoffspiel vom vergangenen Freitag spielten die jungen Eisbären schwungvoll und vielversprechend gegen den grossen Favoriten aus Rapperswil-Jona. Die Mannschaft von Trainer Ramon Schaufelberger benötigte zum ersten Erfolgserlebnis jedoch ein doppeltes Überzahlspiel. Der 18-jährige Andrin Epprecht lenkte die Scheibe nach einem schönen Zuspiel von Michael Leu ins gegnerische Tor zum 1:0. Danach verpassten die Bülacher durch Nicolas Bardh und Denis Zogg das 2:0. Der starke Gegner vom Zürichsee drehte das Spiel in der Mitte des Startdrittels. Innerhalb von nur 27 Sekunden gelang der Mannschaft von Trainer Rolf Schrepfer, der als Spieler drei Schweizer-Meister-Titel mit dem ZSC und dem SCB feierte, mit einem Doppelschlag die 2:1-Führung.

In der 24. Minute schlenzte der Bülacher Epprecht in Unterzahl den Puck an das Torgehäuse. Beim darauffolgenden Gegenangriff nützten die St. Galler die kurze Unordnung in der Bülacher Hintermannschaft und erzielten das 3:1. Der flinke Flügelstürmer Epprecht haderte nach Spielschluss: «Leider landete mein Schuss am Pfosten statt im Tor. Dies war sicher ein Knackpunkt. Danach fehlte bei uns der Wille, um das Spiel noch zu drehen.» Als die Rapperswiler in der 29. Minute und kurz vor dem Drittelsende (38.) die Führung auf 5:1 erhöhten, war die einseitige Partie entschieden.

Nun alles versuchen

Im Schlussdrittel sahen die 200 Zuschauer in der heimischen Hirslen noch drei weitere St. Galler Tore. So endete die Partie für die Bülacher mit einer 1:8-Niederlage. Dabei kassierten die Gastgeber noch zwei Shorthander-Tore. Das 1:7 sogar in doppelter Überzahl.

Bülachs Captain Mirco Kägi berichtete kurz nach Spielschluss: «Nach einem guten Startdrittel fabrizierten wir zu viele Fehler. Die Rapperswiler haben dies eiskalt ausgenutzt.» Sein Sturmpartner Nicolas Bardh, der wie seine Mitspieler Andrin Epprecht, Mirco Kägi und Goalie Joel Messerli bereits im Bülacher Fanionteam zum Einsatz kam, bemängelte zudem die fehlende Aggressivität. Der Bruder von Klotens Elite-A-Spieler Sebastian ist trotzdem zuversichtlich: «In den Playoffs ist alles möglich. Wir werden in Rapperswil alles versuchen, um die Serie zu verlängern und nochmals spannend zu machen.»

Bülachs Coach Ramon Schaufelberger analysierte die Niederlage mit den Worten: «Wir agierten bisher in diesen Finalspielen viel zu nervös und waren nicht bereit. Auch die Kampfbereitschaft fehlte vollends. Wir hatten keinen guten Abend. Insbesondere unser ansonsten starkes Powerplay und Unterzahlspiel funktionierte diesmal überhaupt nicht. Die Rapperswiler waren eine Klasse besser als wir.»

Vor allem vom Mitteldrittel zeigte sich der 32-Jährige enttäuscht: «Nach dem vierten Gegentreffer liessen wir den Kopf viel zu früh hängen. Trotzdem blickt Schaufelberger auf eine erfolgreiche Saison zurück: «Mit dem Finale haben wir etwas Grossartiges erreicht. Beim nächsten Spiel in Rapperswil wollen wir uns natürlich bestmöglich präsentieren.»

(Zürcher Unterländer)