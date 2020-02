Ende gut, alles gut für die Bülacher Eisbären

Nach der 44. und letzten Qualifikationsrunde der MSL darf sich Bülach über die erneute Playoff-Teilnahme freuen. Die Gastgeber unterlagen dem Qualifikationssieger Martigny vor rund 300 Fans in der Hirslen zwar 0:2. Doch weil der Tabellenzweite Dübendorf sich gegen Thun 5:0 durchsetzte, blieben die Berner Oberländer zwei Zähler hinter ihnen. Da Arosa und Lyss ihre letzten Partien gewannen, rutschten die Eisbären indes auf Platz 8 ab – und treffen im Playoff-Viertelfinal ab morgen Dienstag erneut auf Martigny. In die Best-of-5-Serie gehen sie zwar als Aussenseiter. Aber die Art und Weise, wie sie die Walliser vor allem im Mitteldrittel dominierten, zeigt, dass die Bülacher keineswegs chancenlos sind.

Die Ausgangslage vor der abschliessenden letzten Qualifikationsrunde konnte spannender nicht sein. Nicht weniger als sechs Mannschaften konnten sich noch Chancen auf die vier verbleibenden Playoff-Plätze ausrechnen. Vom aufstiegswilligen HC Martigny konnte sich Bülach keine Geschenke erwarten, denn für den Leader aus dem Wallis ging es um die wichtige Sicherung des 1. Platzes. Der EHC Dübendorf lauerte mit lediglich einem Punkt Rückstand auf Rang 2. Für Bülach war die Vorbereitung auf dieses Spiel gegen den Leader Martigny nicht einfach. Die Eisbären wussten: Wenn alle Stricke reissen, könnten sie auf Rang 9 abrutschen. Und das, nachdem sie praktisch während der ganzen Saison meist auf Platz 3 oder 4 positioniert waren. Um davor sicher zu sein, musste Bülach gegen die starken Walliser unbedingt selber punkten und konnte sich nicht auf die Resultate der Konkurrenz verlassen. Die prickelnde Spannung übertrug sich schon vor dem Spiel auf die gut gefüllte Tribüne. Die meisten Zuschauer sahen sich das Spiel mit eingeschaltetem Handy an und orientierten sich laufend über die anderen Spiele. Durch die wechselnden Spielstände änderten sich auch immer wieder die Ranglistenpositionen.

Eigenfehler werden bestraft

Das erste Drittel endete torlos 0:0, die Walliser versuchten das Spiel zu kontrollieren, während Bülach die defensive blaue Linie gut absicherte. Die Eisbären kamen dann in der 26. Minute der Führung sehr nahe: Nico Andersen konnte alleine auf den Walliser Torhüter zulaufen, doch Yann Fèvre liess sich nicht bezwingen. Im zweiten Drittel hatten die Einheimischen mehr von Spiel und hätten durchaus in Führung gehen können. Doch ein Eigenfehler in der Bülacher Abwehr ermöglichte Yann-David Lahache die 1:0-Führung, sein Schuss war für den sehr gut spielenden Joel Messerli unhaltbar.

In der 45. Minute verpassten die Gastgeber den verdienten Ausgleich, obwohl sie während fast einer Minute mit 5:3 Powerplay spielen konnten. Die schwarze Scheibe wollte einfach nicht ins gegnerische Gehäuse. Und so kam, es wie es meistens kommt - die Walliser erhöhen durch Jérémy Garland zum finalen Resultat von 2:0. So blieb den Eisbären nur das Hoffen auf fremde Hilfe. Der Zürcher Nachbar Dübendorf leistete sie mit dem 5:0 über Thung, so dass sich die Bülacher mit ihren Fanse trotz der Niederlage über den erreichten Playoffplatz freuen durften.

Schon wieder gegen Martigny

Bülachs Headcoach Ramon Schaufelberger zeigte sich nach dem Spiel sichtlich erleichtert. In den letzten, aufwühlenden Tagen habe er nicht viel geschlafen, verriet er. Und kommentierte: «Dieser 8. Platz ist viel höher zu werten als jener in der letzten Saison.» Dass sein Team nun erneut auf Martigny trifft, nahm er gelassen. «Den Playoff-Gegner kann man sich nicht aussuchen», meinte Schaufelberger, «es gibt auch keine schwächeren Teams.»

Aus Sicht des Vereins ist die erneute Playoff-Teilnahme auch deswegen sehr erfreulich, dass mit ihr auch automatisch der Ligaerhalt verbunden ist. «Die diesjährige Relegationsrunde wird ganz sicher knüppelhart, schätzt Bülachs Vorstandsmitglied Jean-Michel Thomet. «Gegen Martigny sind wir sicher der Aussenseiter, doch der Druck für die Walliser wird einiges höher sein als im letzten Quali-Spiel.»