Endlich wieder mal etwas Erfreuliches

Abwärts, abwärts, abwärts. Der EHC Kloten geriet unter der Führung von Hans-Ulrich Lehmann in eine Negativ-Spirale, aus der zu entrinnen ein Ding der Unmöglichkeit schien. Im ersten Jahr ohne Lehmann aber zeigte sich, dass eine Rückkehr ins Positive möglich ist. Schritt für Schritt und Sieg für Sieg wuchs da etwas heran, das jetzt als Gewinner der Qualifikation in der Swiss League dasteht.

Vieles war anders als noch vor einem Jahr. Eine neue Führung, ein neuer Trainer, neue Spieler. Doch fast alles, was geändert wurde, entpuppte sich als Gewinn. Die Führungsstruktur verarbeite sogar einen Präsidentenwechsel ohne Getöse. Der neue Trainer hat die Erwartungen mehr als erfüllt. Er holte alle ins Boot, das «Team» heisst. Der Sportchef, um ein Jahr an Erfahrungen reicher, besetzte die Schlüsselpositionen optimal. Mit Dominic Nyffeler kam ein Topgoalie. Mit Éric Faille ein Top-Ausländer und Teamplayer als Center. Mit Robin Figren ein Flügel mit internationaler Qualität. Mit Dominic Forget ein Routinier, der in dieser Liga noch immer wichtige Akzente setzen kann.

Die Defensive Basis

Endlich trat Kloten wieder mal mit einem erkennbaren und modernen Spielsystem an. Die Basis wurde in der Defensive und nicht irgendwo in einem Luftschloss gelegt. In dieser Struktur konnte so mancher wachsen. Ramon Knellwolf ist erst 21 Jahre alt, nur 1,68 m gross - aber er schoss 17 Treffer. Es gibt in dieser Liga genau zwei Spieler mit «richtigem» Schweizer Pass, die mehr getroffen haben: Stefan Tschannen (Langenthal) und Melvin Merola (Thurgau). Marco Lehmann wird im März 21 Jahre, er hat sich mit seiner Schnelligkeit einen Vertrag in der National League abgeholt. Auf diese Stufe gebracht hat sie Faille. Der Kanadier spielte sehr lange mit den zwei Jung-Flügeln.

Mit den Ausländern hat Kloten eindeutig mehr Geschick bewiesen. Der Start im September 2018 mit einem Goalie aus Österreich und einem fragilen Ryan McMurchy mündete in Nottransfers wie Jack Combs oder Lauri Tukonen. Die alle waren unter dem Liga-Durchschnitt. Das Duo Faille/Figren indessen ist eines, das produzieren und führen kann.

Nur eine Overtime verloren

Zwölf Siege in Folge legte das Team hin, 15 Spiele nacheinander punktete es zumindest stets – das sind Marken, die andere Mannschaften nicht erreichen. Der HC Ajoie holte sich zwar den Cupsieg und gleich viel Punkte wie Kloten, aber die Jurassier sind nicht dermassen ausgeglichen wie die Zürcher. Was ebenfalls ein Zeichen für die Klasse eines Teams ist: Neben den 26 Siegen nach 60 Minuten sowie den 9 Nullern absolvierte Kloten 6 Verlängerungen und 3 Penaltyschiessen. Von diesen Überzeit-Einsätzen gewann das Team 5 in der Verlängerung und alle 3 Penaltyschiessen. Die einzige Niederlage, wenn mehr als 60 Minuten gespielt wurden, kassierte Kloten im Heimspiel vom Januar gegen Ajoie.

Faille, drittbester Skorer in der Swiss League hinter dem Ajoie-Duo Devos/Hazen, ist der Mann für die entscheidenden Momente. Keiner hat mehr Game-Winning-Goals geschossen in der Liga als der 30-Jährige. Vor einem Jahr war ein Klotener unter den besten 20 Skorern der Qualifikation klassiert: Fabian Sutter als Nummer 20. Dieses Jahr sind es mit Faille, Figren und Forget 3. Und Sutter erfüllt in seiner letzten Saison die Rolle des Defensiv-Centers hervorragend.

Besser als Davos und die Lakers

Kloten zeigt endlich wieder Mal etwas Erfreuliches. Das hat auch die Zuschauer angelockt. Über 6000 waren im Stadion, als der EHC Olten am 29. Dezember in der Verlängerung bezwungen wurde. Der Schnitt von 4809 steht in dieser Liga der verschiedensten Interessen einsam an der Spitze. Olten als zweitbestes Team in dieser Wertung kommt auf 2980, der Ligaschnitt steht bei 1807. Klotens Zahlen müssen der Konkurrenz in der National League zu denken geben: Die SCRJ Lakers vermelden bisher 4249 Besucher im Schnitt, Rekordmeister Davos steht bei 4552.

Finanziell sieht es ebenfalls sehr gut aus. Aber um die hohen Ziele in der Kasse zu erreichen, muss Kloten den Final der Swiss League erreichen. Mindestens. Das deckt sich mit den sportlichen Ambitionen. Obwohl Kloten von den Ansprüchen, welche die Liga stellt, eigentlich die einzige Mannschaft ist, die um einen Aufstieg spielen kann: Den Weg dorthin muss sich der EHC zuerst erarbeiten. Gegen Teams, die ganz andere Ziele haben, deswegen aber nicht weniger gefährlich sind.

Teil 1 der Saison ist abgehakt und vorbei. Das Zeugnis dafür fällt sehr gut aus. Am Mittwoch erfolgt der Start in die zweite Saison. Dann gilt es zuerst einmal, im Playoff gegen die GCK Lions all die gemeinsam erarbeiteten Qualitäten aufs Eis zu bringen. Was zu tun ist, wissen eigentlich alle.

Kein Schutz für Farmteams

Für die Mannschaften, die nicht gegen oben spielen können, sondern sich gegen den Abstieg zu wehren haben, ist gut zu wissen, dass die Liga sich doch nicht noch mehr in die Hände der National League begeben hat. Der einmal aus Zuger Dunstkreisen aufgetauchte Vorschlag, die Farmteams zu schützen, sie also vor dem auf diese Saison wieder eingeführten möglichen Abstieg zu befreien, war zuletzt kein Thema mehr. Alle Vereine der Swiss League, die nicht irgendwie verbandelt sind mit dem Oberhaus, sprachen sich klar gegen eine solche Massnahme aus. Das gilt auch für die nächste Saison. Wäre die Zuger Version durchgekommen, hätte die Swiss League noch mehr an sportlichem Wert verloren.

Es reicht nämlich durchaus schon, wenn Langenthal sich gegen Winterthur mit der Herausnahme des Goalies beim Stand von 2:2 ins Viertelfinal-Derby gegen Olten verliert. Und nachher behaupten kann - ohne rot zu werden - dass man bei einem eventuellen Sieg Thurgaus nach Verlängerung gegen Kloten ja alle drei Punkte gebraucht hätte, um die Thurgauer noch zu überholen.

Solche Dinge ärgern ebenso wie Schiedsrichter, die ihrer Aufgabe nicht gewachsen sind. Sie sollten sich mindestens auf dem Niveau der Swiss League bewegen. Das war bisher zu selten der Fall. Auch von ihnen darf man erwarten, dass sie sich für das Playoff steigern. Nein, sie müssen besser werden. Wie die Teams auch.