Er macht, was der Gegner nicht mag  

So recht traut das halbe Dutzend Trainingsgäste in der Oerliker Kunsteisbahn seinen Augen nicht. Ist das wirklich Verteidiger Noreau, der da mit Cervenka und Bodenmann stürmt? Nicht nur einmal, sondern immer wieder? Ja, so ist es. Und so dürfte es auch am Freitag gegen die Lakers sein. Muss der Center wegen des Neulings am Flügel etwas anders machen? «Für Noreau ist die Umstellung grösser», sagt Roman Cervenka. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Denn in 33 Lebensjahren hat der Tscheche die Kunst der Anpassung perfektioniert wie kaum ein anderer.

Angefangen hat alles in Prag. Schon als Kind muss man sich dort entscheiden: Slavia oder Sparta? Rot-Weiss oder Weinrot? «Es ist wie mit dem ZSC und Kloten», erklärt Cervenka, «vielleicht noch etwas mehr.»

Cervenka entscheidet sich für Slavia. Er geht eine Stunde vor dem Training in die Halle, um die 1. Mannschaft zu beobachten. Und er liebt nicht nur Eishockey, sondern jede Art Sport: Fussball, Tennis, Basketball. «Wir waren ständig draussen», beschreibt er seine Jugend. Wäre er Fussballprofi geworden wie sein jüngerer Bruder Marek, man würde ihn Strassenfussballer nennen.

«Immer etwas Smartes tun»

Dass Roman Talent hatte, war früh klar. Als Teenager gehörte er zu den hundert besten Tennisspielern im Land. Und auch wenn es nie zum Sieg gegen Jahrgänger Tomas Berdych reichte, zeigte sich auf dem Court jene Eigenschaft besonders gut, die ihn auch auf Kufen so brillant macht: seine Spielintelligenz.

«Ich habe immer versucht, ­etwas Smartes zu tun», sagt Cervenka, «und so viel bessere Spieler geschlagen, als ich einer war.» Da er wegen des Eishockeys weniger trainieren konnte, habe er im Tennis seine Gegner erst einmal nur beobachtet. «Ich habe geschaut, was einer am wenigsten mag – und nachher versucht, genau das zu tun.»

Auf dem Eis machte ihn dieses Rezept zu einem der produktivsten Stürmer Europas. 2009 in der Schweiz debütierte er an der WM, im Jahr darauf holte er Gold. Er wurde Meister in Tschechien und Russland, Topskorer in der Heimat, bester KHL-Torschütze. Nur in Freiburg, wo er ab 2016 stürmte, blieb er ohne Titel. Als er sich im Mai während der WM in Kopenhagen mit ZSC-Sportchef Sven Leuenberger und Trainer Serge Aubin traf, war das Thema. «Er sagte, er wolle unbedingt auch hier Meister werden», erinnert sich Leuenberger.

So klappte dessen zweiter Versuch, Cervenka zu verpflichten. Der erste vor drei Jahren war gescheitert, weil sich der Tscheche nochmals in der NHL versuchen wollte. Und Leuenberger, damals Sportchef in Bern, seinen Ausländerplatz nicht so lange offen halten mochte.

Ein unmoralisches Angebot

Die NHL: Sie bleibt eine unerfüllte Liebe. Einmal versuchte es Cervenka, 2012 mit Calgary. Dummerweise war es das Jahr des Lockouts, die Saison nach 39 Spielen schon vorbei. Danach kam ein unmoralisches Angebot aus Russland. SKA St. Petersburg wollte ihn für drei Jahre und viel Geld. Einziger Haken: keine Ausstiegsklausel – und Cervenka musste sofort entscheiden. Er wählte Russland. Als dann im Jahr darauf NHL-Clubs anklopften, liess man ihn nicht gehen. «Seither mache ich nur noch Einjahresverträge», sagt Cervenka. So wie beim ZSC.

Grund zur Reue hat er nicht. Es gefällt ihm und seiner Kleinfamilie in Zürich – nur auf dem Eis läuft es noch nicht wunschgemäss. Null Tore und fünf Assists sind viel zu wenig für einen wie ihn. «Ich muss besser sein», weiss er selbst. Und Leuenberger findet: «Cervenka war übers Ganze sicher einer der Besseren. Aber all unsere Top Guns haben noch nicht produziert wie erhofft.»

Gegen die Lakers soll sich das ändern. Weil Wick und Suter fürs Wochenende ausfallen, setzt der Trainer Noreau im Sturm ein und setzt Pettersson auf die Tribüne. Cervenkas Aufgabe bleibt sich gleich: Er wird auch heute versuchen, genau das zu tun, was der Gegner am wenigsten mag.

(Tages-Anzeiger)