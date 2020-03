Die Eishockey-Meisterschaft ist zu Ende

Aus und vorbei: In der Schweiz wird die Saison nicht zu Ende gespielt, die Meisterschaft ist zu Ende. Grund dafür ist das Coronavirus. Das entschied der Schweizer Eishockeyverband bei einer Telefonkonferenz mit den Clubvertretern am Donnerstagmorgen.

Aufgrund der behördlichen Anordnungen im Kanton Tessin ist die Fortführung der Saison in der #NationalLeague und #SwissLeague nicht mehr möglich. (1/2) — National League & Swiss League (@NLSLOfficial) March 12, 2020

Die Schweiz ist nicht das erste Land, in dem Meisterschaft abgebrochen wird. Bereits in Deutschland, Österreich, Slowakei, Polen und Norwegen geschah das, auch in diesen Ländern gibt es, wie in der Schweiz, kein Playoff. Gefährdet ist auch die Eishockey-WM in Zürich und Lausanne, die am 8. Mai beginnen sollte. (nih)