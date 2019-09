Figrén – offen für fast alles

Als Begründung dafür, dass er im Deutsch-Examen scheiterte, stand: «Der Schüler hat sich entschieden, seinen ganzen Fokus aufs Eishockey zu legen, und das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch.» Robin Figrén erinnert sich an diesen Teil der Schulzeit, als sei es gestern gewesen. Zwei Jahre war er gut in den Deutschstunden, das dritte vermasselte er. Und das bereut er heute, in Kloten angekommen, ein bisschen. Aber er ist schnell im Aufholen. Am Ende des Gesprächs verabschiedet er sich mit «Tschüss» und «Tschau».

Evenssons Lob

Davor hatte er einiges zu erzählen. Der 31-Jährige ist nicht kommunikationsscheu, im Gegenteil. Er ist offen für fast alles. Vor gut zehn Jahren hat er sich entschieden, via Social Media die Fans an seinem (Eishockey-)Leben teilhaben zu lassen. «Am Anfang habe ich alles gepostet. Ich musste lernen, dass man sich indes ab und zu schon vorher Gedanken darüber machen soll, was man ins Netz stellt.» Er hat einige böse Kommentare bekommen, heute denkt er, die Grenzen besser zu kennen.

Eine seiner neusten «Taten»: Beim Haareschneiden in Kloten erzählte ihm die Coiffeuse, dass auch Martin Plüss Kunde gewesen sei und dass der einen Haarwirbel gehabt habe, der das Schneiden sehr schwer gemacht habe. «Selbst Martin Plüss ist offenbar nicht perfekt», setzte Figrén deshalb mit einem Lächeln ins Netz ab. Er hatte Plüss zu seiner Juniorenzeit in Göteborg kennen gelernt, «er war unglaublich professionell», erinnert er sich.

«Das ist ein sehr guter Spieler.»Der frühere Klotener Meistertrainer Conny Evensson über den neuen EHC-Kloten-Flügel Robin Figrén.

Figrén kann sich gut vorstellen, nach seiner Karriere als Eishockeyspieler die Seite zu wechseln und Journalist zu werden. «Die Medien reizen mich.» Vorerst aber spielt der Flügel. Als sein Transfer zu Kloten öffentlich wurde, bekam Figrén von prominenter Seite Vorschusslorbeeren mit: «Das ist ein sehr guter Spieler», urteilte der frühere Meistertrainer Conny Evensson.

Figrén war an der U-20-WM 2008 mit sieben Punkten (5 Tore) bester Skorer der Schweden, die Silber gewannen. Er war zwei Jahre vorher in der NHL von den Islanders als Nummer 70 gedraftet worden. Er hatte in der Western Hockey League auf sich aufmerksam gemacht. «Doch dann machte ich den Fehler, dass ich noch ein Jahr in Schweden spielte, bei Djurgarden, anstatt direkt nach Nordamerika zu gehen.» Als er sich dann 2009 für die NHL entschied, wurde er durchgereicht – in die AHL. Er spielte meistens in der dritten oder vierten Linie. 2011 hatte er genug davon, die Rückkehr nach Schweden folgte. Linköping, nochmals Göteborg und zuletzt zwei Jahre HV 71 Jönköping waren seine Stationen. Er gewann mit Frölunda zweimal die Champions League, einmal wurde er Meister.

Vergleich mit Pettersson

Und warum spielt er jetzt in der Swiss League? «Ich würde mich eigentlich als sesshaft bezeichnen. Aber offenbar brauche ich dann doch wieder einen Funken, eine neue Herausforderung.» Kloten war eine solche, wie er sagt. Er kam aus dem sehr strukturierten Eishockey Schwedens in die zweithöchste Schweizer Liga, da muss er sich schon angewöhnen. Er will es Schritt für Schritt tun. Was beeindruckt: sein Kampfgeist und sein harter Direktschuss. Der irgendwie an Fredrik Pettersson von den ZSC Lions erinnert. «Da kann ich nicht widersprechen. Wir wurden früher auch immer verglichen», sagt Figrén. Er kam aus Stockholm nach Göteborg, Pettersson war schon dort. Und in der kanadischen Juniorenliga spielten sie nicht nur im gleichen Team (Calgary Hitmen), sondern sie teilten zusammen auch die Wohnung.

«Fige» – «das Original»

Gemeinsamkeiten hat Figrén nicht nur mit Pettersson, sondern auch mit Klotens Sportchef Felix Hollenstein. Hollensteins Übername ist – allen bekannt – «Fige». Figrén wird «Figge» genannt. Tönt vor allem (fast) gleich. Zur Unterscheidung gibt der Schwede Hollenstein den Zusatz «das Original».