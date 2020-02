Fünftes Spiel für EHC Bassersdorf

Das Team von Trainer Patrick Meichtry stand mit dem Rücken zur Wand. Es, das die Qualifikation in der Gruppe 1 der 2. Liga Ost auf Platz 4 abgeschlossen hatte, lag in der best-of-5-Serie gegen den Sieger der Gruppe 2, Weinfelden, 1:2 hinten. Dank einer homogenen Mannschaftsleistung und immenser Laufbereitschaft konnten die stark ersatzgeschwächten Unterländer (die verletzten Luca Theodoridis, Sandro Hügli, Luca Figi, Claude Caminada, Marco Böni und Pascal Stamm fehlten) jedoch das vierte Spiel 4:1 gewinnen. «Die Mannschaft hat solidarisch füreinander gekämpft», nannte Trainer Meichtry den Hauptgrund für den Effort. Nicht zufrieden war der Coach jedoch mit der Chancenverwertung seiner Truppe. «Wir müssen mehr aus unseren Möglichkeiten machen», forderte er.

«Wir haben mit Benjamin Geier und Thomas Oschwald die besten Goalies der beiden Ostschweizer Zweitligagruppen.» Bassersdorfs Sportchef Armin Gnehm nennt eine der Stärken des Unterländer Teams.

Aber auch das starke Weinfelden scheiterte mehrmals am starken Bassersdorf Goalie Benjamin Geier. «Wir haben mit Benjamin Geier und Thomas Oschwald die besten Goalies der beiden Ostsschweizer Zweitligagruppen», meint Bassersdorfs Sportchef Armin Gnehm. Gegen Weinfelden brillierte auch Verteidiger Denis Zogg mit zwei Toren und viel Zug nach vorne. Der 20-Jährige kassierte in der 11. Minute jedoch eine unnötige Strafe, die zum 0:1 führte. Trainer Meichtry: «Wir kassieren insgesamt zu viele unnötige Strafen.» Wieder zum Erfreulichen: Mark Zwicks Assist zum 3:1, er spielte den Puck hinter seinem Rücken zu Torschütze Philipp Loser, war alleine das Eintrittsgeld wert. Und Loser selbst spulte während des ganzen Spiels ein unheimliches Laufpensum ab. Vielleicht wird der 34-Jährige durch seine bald bevorstehende Hochzeit beflügelt.

Patrick Meichtry bleibt

Der Bassersdorfer Erfolgstrainer, der in der vergangenen Saison sein Team sogar in den Playoff-Final geführt hat, wird das Bassersdorfer Fanionteam auch in der kommenden Saison trainieren. Das freut die Fans. Stefan Figi, der Vater der Eishockeyspieler Luca (Basserdorf, gegen Weinfelden verletzt), Sascha (EHC Bülach) und Simon (EHC Wallisellen) sagt dazu: «Es ist eindrücklich, was Patrick Meichtry mit diesem Team erreicht hat.