Grandioser Auftritt ohne Ertrag

Die Derbys zwischen Bassersdorf und Illnau-Effretikon elektrisieren seit Jahren. Meist laufen beide Teams zu Höchstform auf und der Spielausgang ist knapp. In der Hinrunde der aktuellen Qualifikation siegte der EIE bei Bassersdorf 7:6, nachdem die Unterländer 6:5 geführt hatten. Nun in der Rückrunde gewann Illnau-Effretikon erneut mit einem Tor Unterschied. Der entscheidende Treffer zum 4:3 fiel in der 59. Minute nach einem Konter. Kurz zuvor hatte Bassersdorf zwei grosse Chancen zum 4:3. Entsprechend gross war die Enttäuschung im Lager der Verlierer nach der Schlusssirene. Betreuer Gide Kuhn berichtete, dass in der Garaderobe nach der Partie bei den Spielern Sprachlosigkeit und Enttäuschung vorherrschten.

Unnötige Strafen

Tabellenführer Illnau-Effretikon (EIE) hatte insgesamt etwas mehr Druck auf dem Stock, die Basserdorfer dagegen waren auf dem Eis flinker unterwegs. Das erste Drittel gehörte den Gästen. Der EIE kam nur zum 2:2-Ausgleich kurz vor der ersten Pause, weil sich Bassersdorf zuvor eine unnötige Strafe eingehandelt hatte. Im Mitteldrittel, das torlos endete, dominierte Gastgeber Illnau-Effretikon leicht. Bassersdorfs Goalie Benjamin Geier parierte aber einige Male mirakulös. Im Schlussabschnitt handelte sich das Gästeteam von Trainer Don Mc Laren erneut zwei völlig unnötige Strafen ein. Bei der zweiten schoss der EIE in der 49. Minute das zwischenzeitliche 3:2. Die Bassersdorfer gaben aber nicht auf. Vehement suchten sie den Ausgleichstreffer. Luca Figi, zusammen mit Verteidiger Pascal Stamm, der viele Male gefährlich schoss und Benjamin Geier bester Bassersdorfer, erzwang das 3:3 in der 56. Minute förmlich. Der 22-jährige Figi trieb die Scheibe nach vorne, schoss, setzte dem Puck nach, holte die Scheibe aus dem Gewühl und passte nach innen. Schlussendlich gelang Captain Andrin Wilhelm das 3:3. Euphorisiert vom Ausgleich griffen die Gäste weiter an, hatten zwei gute Chancen und kassierten in der vorletzten Minute nach einem Konter das finale 4:3 für Illnau-Effretikon.

Luca Figi erzwingt Ausgleich

Im Gegensatz zu seinen Spielern analysierte Bassersdorfs Trainer Mc Laren sofort nach Spielschluss die Partie. «Ein toller Match, bei dem wir es nicht verdient haben, als Verlierer vom Eis zu gehen.» Auf die unnötigen Strafen seiner Spieler angesprochen antwortete der langjährige Profi diplomatisch. «70 Prozent der Strafen sind unnötig. Besonders wenn der Rhythmus sehr hoch ist, verliert man schneller die Kontrolle.» Assistent Patrick Meichtry, der ebenfalls Profispieler gewesen ist, sah trotz der Niederlage ebenso Positives. «Natürlich sind wir enttäuscht, aber wir haben ein spektakuläres Duell geliefert und werden hart weiterarbeiten.» Luca Figis Effort vor dem 3:3 war am Schluss wertlos. Der Flügel ärgerte sich darüber, dass Bassersdorf dem Tabellenführer am Schluss ins offene Messer gelaufen ist. «Wir wussten, dass der EIE schnelle Spieler hat und konterstark ist. Nach dem Ausgleichstreffer zum 3:3 waren wir wohl zu euphorisch und haben zu wenig an die Defensive gedacht.» Sören Honegger vom ersten Sturm meinte: «Es ist bitter, wenn man im letzten und entscheidenden Drittel besser ist und dann verliert.» Einen kleinen Wermutstropfen gibt es für die Bassersdorfer am kommenden Freitag. Dann findet ihre teaminterne Wichteln-Weihnacht statt. Mannschafs-Betreuer Gide Kuhn klärt auf: «Jeder macht einem anderen ein Geschenk. Das Los bestimmt, wer wem. Es ist eindrücklich, wie die Jungs auf die Wünsche von dem eingehen, den sie beschenken. Da sind viele einfallsreiche Kreationen dabei. (Zürcher Unterländer)