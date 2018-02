Gut – aber noch zu verspielt

Der Anfang des Abends verlief aus Bülacher Sicht verheissungsvoll. Vor der Partie wurde auf dem Eis den Bülacher Senioren der Stufe A vom Schweizerischen Eishockeyverband der Pokal für ihren Schweizer-Meister-Titel übergeben. Und die Startphase des Mysports-League-Viertel­fi­nal­spiels war ausgeglichen. In der zweiten Minute tauchte der Dübendorfer Dennis Barts alleine vor dem Bülacher Goalie Brenno Zucchetti auf. Zucchetti behändigte aber die Scheibe. In der dritten und sechsten Minute konnte der Dübendorfer Goalie Remo Trüb sich erstmals auszeichnen. Zuerst gegen einen Schuss von Lukas Walder und danach gegen einen von Captain Aurelio Lemm.

Die Gastgeber waren in den ersten Minuten mehr in Puck­besitz. Sie profitierten auch von zwei Überzahlspielen. «Das sieht heute deutlich besser aus als vor drei Tagen in Dübendorf», kommentierte Bülachs Sportchef Ricardo­ Schödler die Startphase. Im Glattal hatte die junge Unterlän­der Mannschaft gleich 0:7 verloren. Bülachs Trainer Markus Studer meinte zur Auftaktniederlage. «Einige Spieler wollten zu viel und andere waren nervös.» Zurück zur zweiten Partie in Bülach: Nach den ersten elf Minuten bis zur ersten Drittels­pause flaute das Geschehen ab.

Viele EHC-Bülach-Farbtupfer

Ab der 20. Minute begann Bülach druckvoll. Die Unterländer wollten den Heimvorteil nutzen und auch die Best-of-five-Serie ausgleichen. Lemm und Michael Lanz prüften Dübendorfs Goalie Trüb. Danach musste erneut ein Dübendorfer auf die Strafbank. Aber auch während der dritten Überzahl kamen die Eisbären zu keiner zwingenden Chance. Kurz nachdem auf dem Eis wieder Gleichstand geherrscht hatte, gingen die Gäste in Führung. Ryhor Ustsimenka drückte aus 5 m ab, nicht allzu scharf, und der Puck zappelte trotzdem im Netz. «Die Scheibe wurde noch abgelenkt», sagte Zucchetti zum 0:1. Dieses Tor spielte Dübendorf in die Karten.

Bülach stand nun unter Druck, musste die Offensive noch mehr forcieren und öffnete deshalb zuweilen­ in der Defen­sive Räume. Einen solchen nutzte Fabian Schumann in der 34. Minute; er schloss einen Konter zum 2:0 ab. Danach suchte Bülach auf­opferungsvoll den Anschlusstreffer. Topskorer Remo Ottiger scheiterte mit seinen reaktionsschnellen Schüssen gleich wie Aurelio Lemm in der 55. Minute in Überzahl vor dem leeren Düben­dorfer Gehäuse oder am Schluss Scott Halberstadt. Es sollte nicht sein. Es blieb beim 0:2. Goalie Trüb ­feierte an seinem 27. Geburtstag seinen dritten Shutout in Serie in der aktu­ellen Meisterschaft.

Trotz der Niederlage trat die Bülacher Equipe als Einheit auf. Jeder kämpfte für jeden. Farbtupfer gegen Dübendorf im zweiten Spiel waren die Verteidiger Samuele Pozzorini und Yannick Waller, die beide in dieser Saison auch schon für Bülachs Partnerteam Winterthur in der Swiss League gespielt haben. Captain Lemm hatte sehr viel Eiszeit, forderte­ die Scheibe und machte meist etwas Intelligentes mit ihr. Die jungen Scott Halberstadt und Timon Urech zeigten mit ihrem Punch und ihrer Körpersprache, dass sie unbedingt als Sieger vom Eis gehen wollten. Goalie Brenno Zucchetti wurde zu Recht, wie sein Gegenüber Remo Trüb, zum Mann des Spiels auserkoren. Die ganze Bülacher Mannschaft wusste im zweiten Playoff-Spiel gegen Dübendorf zu gefallen. «Die Leistung während der Saison und auch im zweiten Spiel gegen Dübendorf war toll, leider fielen jetzt keine Tore», sagte nach der Schlusssirene Vereinspräsidentin Corinne Thomet.

Zweites Heimspiel als Ziel

Trotz der beiden Playoff-Niederlagen herrschte im Bülacher ­Lager keine grenzenlose Ent­täuschung. «Wir waren in diesem zweiten Spiel Dübendorf ebenbürtig und hatten viele Tor­chancen. Wir glauben noch an ein Weiterkommen», meinte Nico­ Boner. Sein Stürmerkol­lege Ricardo Basarte sieht es ähnlich: «Uns fehlte im zweiten Spiel das Glück. Aber wir sind auf dem richtigen Weg.» Bülachs Topskorer Remo Ottiger ärgerte sich über das Resultat. «Wir haben mitgehalten, schade, dass es nicht zum Sieg gereicht hat. Der Stürmer hofft, dass das Team endlich das umsetzt, was Trainer Markus Studer schon lange fordert: «Wir müssen mehr vor dem gegnerischen Tor stehen und dort die Scheibe reinwürgen.» Interessant war die Partie für Bülachs Joel Tonndorf. Der 21-Jährige ist in Dübendorf auf­gewachsen, hat dort das Eishockey-Abc erlernt und wohnt nur wenige Meter von der Düben­dorfer Eishalle entfernt. «Natürlich ist das eine spezielle Serie für mich. Zum einen weil es ein Derby­ ist und auch, weil ich gegen Sergio Piai spiele, mit dem ich in vielen Junioren-Teams stand.» Der Cen­ter wies noch auf einen positiven Faktor im Bülacher Spiel hin. «Ja, wir haben weniger Strafen genommen als Dübendorf. Dar­auf haben wir Wert gelegt.»

Vielleicht können die Bülacher morgen Freitag in Dübendorf ­ihre Überzahlsituationen in Tore um­mün­zen. Die Unterländer wol­len natürlich mit einem Sieg zu einem vierten Spiel gelangen. Dieses würde am Sonntag um 17.45 Uhr in der Bülacher Hirslen stattfinden. (Zürcher Unterländer)