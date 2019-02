Im Doppelmandat doppelt in die Playoffs  

Ramon Schaufelberger war als Spieler Publikumsliebling. Jagte der mittlerweile 32-Jährige dem Puck nach, brannte beinahe das Eis unter seinen Kufen. Keine Scheibe gab der rechte Flügel verloren. Häufig führten seine Aktionen zu Pässen, die in ein Bülacher Tor mündeten, oder er erzielte selber den Treffer. In neun Jahren im EHC Bülach zwischen 2009 und 2018 sammelte der 1,90 m grosse Stürmer in 247 Partien 198 Skorerpunkte.

Im vergangenen Sommer trat «Schufi», wie er von seinen Kollegen gerufen wird, vom Aktivsport zurück. Dass er seine Eishockeystiefel an den Nagel hängen würde, war kaum vorstellbar. Er übernahm als Trainer die Bülacher Elite-B-Junioren. Auch da übertrug sich der Enthusiasmus Schaufelbergers auf alle Mitbeteiligten. Die jungen Eisbären belegen nach Abschluss der Qualifikation Rang 4, nur zwei Punkte hinter dem Dritten, aber sechs Zähler vor dem Fünften, Winterthur, dem Gegner in den Playoff-Viertelfinals. Die Unterländer werden Heimrecht geniessen. Bülachs TK-Chef und Medienverantwortlicher Jämi Thomet lobt den Trainer für dessen bisherige Leistung: «Ich habe bei Ramon keinen Moment gezweifelt, dass er den Wechsel vom Spieler zum Trainer nicht schafft. Er hat das nun zusammen mit Ken Künzli bei den Elite B bewiesen. Er hat auf dieser nicht einfachen Stufe wieder eine Leistungskultur eingeführt, und die Resultate beweisen es. Ramon wurde als aktiver Spieler respektiert, und er wird es auch jetzt als Coach. Seine offene und kommunikative Art kommen ihm zugute.»

Gedrängtes Programm

Der Trainerneuling hat es so gut gemacht, dass man ihm gar Anfang Dezember des vergangenen Jahres den Posten als Fanionteamtrainer angeboten hat. Der EHC Bülach trennte sich aus finanziellen Gründen von seinem erfahrenen Trainer Markus Studer. Weil die Playoff-Qualifikation in Gefahr war, musste der Club sofort eine gute Nachfolgelösung finden. Schaufelberger sagte zu. Mit sechs Siegen und zwei Unentschieden in den letzten zwölf Qualifikationspartien schafften die Unterländer doch noch den Einzug in die Playoff-Viertelfinals.

Seit dem 3. Dezember trägt Schaufelberger für zwei Equipen die Verantwortung. Beim Mysports-League-Team wird er vom ehemaligen Schweizer Meister Aurelio Lemm unterstützt, bei den Elite-Junioren von Ken Künzli. Schaufelbergers Doppelmandat beinhaltet seit gut zwei Monaten sieben Trainingseinheiten und vier Spiele in der Woche. Diese immense zeitliche Belastung kann der Kaufmann nur dank eine Pensumsreduktion von gut 20 Prozent bei seinem Arbeitgeber bewältigen. «Toll, dass mir das bewilligt wurde», meint der Trainer dazu. Und fügt mit einem schelmischen Lächeln an, dass sein Chef eben auch Eishockeyfan sei.

Auf Gameplan vertrauen

Von heute Samstag an bestreitet Bülach die Playoffs. Gegen Sierre. Die Walliser haben die Qualifikation mit acht Punkten Vorsprung gewonnen. Ihre Heimspiele trägt der Schweizer Vizemeister von 1973 heute noch vor jeweils über 1000 Zuschauern aus. Im Kantonsrivalenderby gegen Valais Chablais am 13. Oktober 2018 kamen 2144 Zuschauer ins altehrwürdige Graben-Eisstadion, das 4500 Zuschauern Platz bietet. Gegen Bülach am 24. November waren es 1588 Fans. Rechnet sich Bülachs Trainer gegen diesen übermächtigen Gegner in der Best-of-five-Serie Chancen für eine Playoff-Halbfinalqualifikation aus? Zumal sich Sierre für die Playoffs nebst seinem überdurchschnittlichen Kader nochmals zusätzlich mit drei Swiss-League-Spielern verstärkt hat? Ja. Ramon Schaufelberger sieht positive Aspekte für sein Team: «Wir können als zweitjüngste Mannschaft der Liga frei aufspielen und nehmen aus den letzten Spielen sicherlich sehr viel Selbstvertrauen mit. Natürlich wollen wir dem grossen Sierre, das Ende Saison unbedingt aufsteigen möchte, ein Bein stellen.»

Schaufelberger kennt die Marschroute schon, mit der er die Überraschung schaffen will. «Wir arbeiten seit Anfang Dezember intensiv an unserem defensiven System. Daran möchten wir auch in den Playoffs nichts ändern. Wir wollen aus einer soliden, aggressiven Defensive heraus schnell in die Offensive umschalten und unsere Geschwindigkeit nutzen, um so zu guten Chancen zu kommen», hält der Trainer fest. Auch bezüglich Taktik hält TK-Chef Thomet viel von seinem Coach: «Als Jungtrainer bringt er als langjähriger Spieler einiges im Rucksack mit.» Schaufelberger selber hatte als Junior und Aktiver mit Urs Tanner, Fige Hollenstein, Ögi Bärtschi, Christian Rüegg, Mäni Marbach, Christian Wohlwend, Thierry Paterlini, Martin Höhener und Markus Studer bekannte Trainer. Zudem besucht Ramon Schaufelberger immer wieder Trainer-Fortbildungskurse.

Bezüglich eigener Karriere kann Schaufelberger ebenso auf eine erfolgreiche Zeit zurückblicken. Als Junior hat er unter anderem in der Elite A in Kloten und Rapperswil-Jona gespielt. Danach konnte er einen Dreijahresvertrag beim HC Thurgau unterzeichnen, der von der damaligen NLB in die 1. Liga abgestiegen ist. Im darauffolgenden Jahr sind die Thurgauer mit Schaufelberger 1.-Liga-Schweizer-Meister geworden und wieder in die NLB aufgestiegen. Auch in der NLB stürmte Schaufelberger in einigen Spielen für die Thurgauer. Mehrheitlich kam er indes in den 1.-Liga-Farmteams Frauenfeld oder Weinfelden zum Einsatz. Dann wechselte er für ein Jahr zu Wetzikon, bevor 2009 seine erfolgreiche Zeit in Bülach begann.

Die Familie gibt Kraft

Zu seinen grössten Fans als Aktiver durfte der heutige Bülacher Trainer seine Frau Nadia sowie seine Söhne Dario (5) und Luca (3) zählen. «Sie haben viele Spiele von mir im Stadion gesehen», berichtet der Familienvater stolz. Einer seiner emotionalsten Momente war, als bei seiner Verabschiedung als Spieler in Bülach vor elf Monaten Dario und Luca in seinem Trikot mit der Rückennummer 24 auf dem Eis anwesend waren. Seine Familie ist ihm sehr wichtig, und ohne ihre Unterstützung würde alles gar nicht gehen. Bevor er dem EHC Bülach Anfang Dezember die Zustimmung für sein Doppelpensum gegeben hat, hat er dies zuerst auch mit seiner Frau abgesprochen.

(Zürcher Unterländer)