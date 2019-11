Jalonen: «Wir kriegen einen sehr guten Goalie»

Am Mittwochabend spielte er letztmals für die Pelicans Lahti in Finnland. Am Donnerstagvormittag landete er in Zürich. Am Nachmittag unterschrieb er beim SC Bern einen Vertrag bis Ende Saison. Tomi Karhunen soll beim kriselnden Meister für Stabilität im Tor sorgen (lesen Sie mehr über die bisherige Karriere des 30-Jährigen). Trainer Kari Jalonen spricht über den Zuzug.

Kari Jalonen, Sie informierten am Mittwoch die Goalies Niklas Schlegel und Pascal Caminada darüber, dass der SCB einen ausländischen Torhüter verpflichten werde. War es ein schwieriges Gespräch?

Nein. Solche Dinge gehören zum Hockeybusiness. Die Dinge haben sich nicht wie gewünscht entwickelt. Es gibt einige Teams in unserer Liga, denen es gut läuft, die nichts ändern müssen. Wir aber, wir müssen und mussten reagieren. Mir gefällt, wie uns der Club dabei unterstützt und Geld für einen Transfer gesprochen hat. Das war der erste Schritt. Im zweiten Schritt nutzten Sportchef Alex Chatelain und ich unsere Kontakte.

Im November einen guten Torhüter zu finden, der verfügbar und finanzierbar ist: Es gibt leichtere Aufgaben.

Definitiv. Zudem wollten wir eine schnelle Lösung. Alex ist noch in Nordamerika. Vielleicht findet er noch einen weiteren Ausländer. Das Zeichen ist klar: Wir stehen zusammen – und der Club tut alles dafür, dem Team zu helfen. Vorerst ist das ein neuer Goalie.

Was können Sie über Tomi Karhunen sagen?

Es ist nicht einfach, in dieser Phase der Saison einen Torhüter zu finden, der verfügbar ist und vor allem Spielpraxis hat. Tomi war bis Mittwochabend die Nummer eins im Tor der Pelicans Lahti. Er ist in guter Form. Dank einer Klausel im Vertrag konnten wir ihn verpflichten. Er hat Erfahrung, wurde in Finnland dreimal Meister, trainierte unter dem SCB-Goaliecoach Petri Tuononen in Tampere. Und als er in der KHL bei Kunlun tätig war, war mein jetziger Assistenzcoach Jukka Varmanen ebenfalls bei Kunlun engagiert. Sie sehen, wir haben genügend Infos und wissen: Wir kriegen einen sehr guten Goalie.

Der es nicht einfach haben wird. Neue Mitspieler, neue Liga, viel Druck, wenig Zeit: Karhunen muss sofort Leistung bringen.

Ich habe am Mittwoch zweimal mit ihm telefoniert. Er ist hungrig, hat grosse Lust auf diese Herausforderung bei uns. Und ob in der KHL, in Finnland oder in der Schweiz: Der Puck ist derselbe, schwarz, rund – und als Goalie musst du ihn fangen. That’s it. (schmunzelt)