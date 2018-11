Jussi Jokinen beeindruckt erneut

Vor dem ersten Bully stand ein Mann im Mittelpunkt, der die beiden höchsten Schweizer Ligen geprägt hat. Michael Liniger, Assistenztrainer der GCK Lions, wurde für seine exakt 1001 Partien in der NLA und NLB geehrt, aus den Händen von Nationalliga-Direktor Denis Vaucher konnte er eine Ehrentafel entgegennehmen. Neun Jahre hat Liniger in Kloten verbracht, das Spiel gestern war ein perfekter Anlass für diese Zeremonie.

Wie um dem 1000er-Mann ­ihre Wertschätzung zu zeigen, traten die GCK Lions mit einer Leidenschaft auf, die sie sonst zu selten an den Tag legen. Das hatte auch mit dem Gegner zu tun. Kloten sorgte dafür, dass in der Küsnachter Eishalle wieder mal eine ansprechende Zuschauerzahl ein Spiel verfolgte. 854 kamen, der Schnitt liegt bei gut 160.

Die 2:0-Führung der GCK Lions nach 20 Minuten war dann aber genug. Es trat nachher der andere 1000er-Mann auf den Plan, der mit 1005 NHL-Partien. Jussi Jokinen orchestrierte die Zürcher Aufholjagd in beinahe schon gewohnter Manier. Dabei absolvierte er ja erst seinen zweiten Match. Er gab den Pass zu Patrick Obrists 1:2 nach 34 Minuten, er leitete den Ausgleich René Backs kurz vor der Pause ein – und selbstverständlich bereitete er dann auch das entscheidende Powerplaytor in der 54. Minute durch Fabian Sutter vor. Nur mit dem letzten Treffer, den Ryan MacMurchy 61 Sekunden vor Ablauf der 60 Minuten erzielte, hatte er nichts zu tun.

4,5 Punkte pro Spiel

Klotens Coach André Rötheli war am Tag vor dem Match die Skorerliste der Swiss League durchgegangen, irgendwann langte er bei denen mit sechs Skorerpunkten an. Einer dieser Spieler war Jussi Jokinen. Die Spalte «Punkte pro Spiel» war halt fast unglaublich. 6 stand da. Überragend. Gestern kamen drei hinzu, wenn der 35-jährige Finne so weitermacht, könnte er schon bald zum Thema für den Goldhelm werden. 4,5 Skorerpunkte im Schnitt sind es nun.

Rötheli ist wie alle anderen im Team höchst beeindruckt vom Flügel. «Ich werde ein Video mit seinen besten Szenen zusammenstellen. Wie er auch die kleinen Dinge erledigt, sich vorbe­reitet.» Gestern erhielt Jokinen deutlich mehr Eiszeit als am Freitag: Er war 22:53 Minuten im Einsatz, ab dem zweiten Drittel absolvierte er Doppeleinsätze. Kloten benötigte das, um den Match noch zu kehren.

Denn zwei individuelle Fehler hatten sie in Rücklage gebracht. Zuerst stürzte Verteidiger Nicholas Steiner im wirklich ungünstigsten Moment, Kaj Suter bekam unerwartet freie Fahrt Richtung Tor. Später im ersten Drittel verschätzte sich im Klotener Powerplay Verteidiger Ganz, wiederum entwischte Suter, wieder traf er.

Dieser Spielstand veranlasste Rötheli zu den guten Umstellungen. Kellenberger, der wieder als Center begonnen hatte, ging ­zurück in die Defensive, Jokinen spielte seine Doppeleinsätze. Mehr als neun Minuten war er im Mittelabschnitt auf dem Eis, im letzten waren es auch noch achteinhalb. Addiert über 60 Minuten, ergab das 32 Einsätze.

Dass die Klotener doch noch einen Powerplaytreffer erzielen konnten, nachdem sie vorher drei Gelegenheiten verpasst hatten, war entscheidend. Coach Rötheli nahm bei dieser Strafe gegen die Lions wegen eines Wechselfehlers ein Time-out. Zwölf Sekunden dauerte es nachher, bis Sutter die Führung für Kloten erzielte. Michael Liniger hatte Kloten beim 8:0 über die Ticino Rockets beobachtet, er wusste natürlich, wie der Gegner sein Powerplay normalerweise spielt. Der Passweg hinüber zum Schützen Ryan MacMurchy war denn auch fast immer zugestellt – die zweite Variante mit Jokinens Pass vors Tor funktionierte.

Jokinen wurde wie schon am Freitag zum besten Spieler gewählt, das schöne Stück Käse, das er dafür erhielt, gab er weiter.

Vier Siege – lange ists her

Dank Jokinens Hilfe erreichte Kloten etwas, das es schon zweieinhalb Jahre nicht mehr ge­geben hat: vier Siege in Folge. Der Trainer im Frühling 2016 hatte noch Sean Simpson geheissen, als Kloten auf dem Weg in die Playoffs eine solche Serie hinlegte. Eigentlich müsste sie mindestens um einen Match verlängert werden. Am Dienstag kommt die EVZ Academy nach Kloten. Was zeigt Jokinen dann? (Zürcher Unterländer)