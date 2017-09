Kaum auf Eis, schon trifft Nico Hischier

Nico Hischier, der Schweizer Nummer-1-Draft, erzielte beim 4:1-Testspielsieg gegen die Washington Capitals das vierte Tor für die New Jersey Devils. Dabei schnappte sich der 18-Jährige nach einem Missverständnis zweier Washington-Verteidiger einfach die Scheibe im gegnerischen Drittel und beendete seinen Zwischenspurt mit einem sehenswerten Heber über den Schoner des Goalies.

Hischier war allerdings nicht der einzige Schweizer, der bei seinem Debüt für New Jersey glänzte. Den 1:1-Ausgleich erzielte in der 21. Minute der Zürcher Verteidiger Mirco Müller, der auf diese Saison hin von den San Jose Sharks an die Ostküste gewechselt war. Auf Seiten Washingtons kam Genève-Servette-Stürmer Damien Riat zu acht Minuten Eiszeit. (roy/si)