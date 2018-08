Keine Lust auf blutleere Spiele

Er bittet in die Kommandozentrale, den Ort, wo schon erfolgreich Meisterpläne geschmiedet wurden. Serge ­Aubin sitzt im Trainerbüro der ZSC Lions, vor sich einen Laptop, auf dem ergerade eine Spiel­sequenz anschaute. Ihm gegenüber Assistenztrainer Craig ­Stury, auf dem dritten Platz Goalietrainer Stefan Siegfried.

Am Freitag bat Aubin sein Team zum ersten gemeinsamen Eistraining. Zufrieden sei er mit den ersten Einheiten, sagt er vier Tage später und lächelt dabeientspannt: «Die Spieler sind hungrig und froh, dass es wieder losgeht. Der Fokus ist da, ichmerke, sie wollen arbeiten.»

Im Mai und Juni hat derehemalige Meistertrainer der Vienna Capitals zusammen mit seinem Staff und Sportchef Sven Leuenberger die Trainings-phasen vorbereitet. Die vergangene Saison mit dem positiven Ende und der negativen ersten Phase war dabei praktisch kein Thema mehr und soll es auch nicht mehr werden: «Was immer letztes Jahr passierte, ist ausserhalb meiner Kontrolle und hat keinerlei ­Einfluss darauf, was morgen geschieht. Es ist einneuer Start.»

Einen Tag nach dem anderen

Er lebe sehr stark im Moment, sagt Aubin, und das wirke sich auch auf seine Art der Spieler-führung aus. Was in einigenMonaten sein werde, kümmere ihn nicht prioritär: «Natürlich habe ich einen langfristigen Plan, aber ich nehme einen Tag nach dem anderen. Ich bin nicht ein Coach, der hofft, dass unserSpiel erst an Weihnachten funktioniert.»

Es ist nicht als Seitenhieb an das schwedische Duo Wallson/Johansson gemeint, das im letzten Jahr nach der Bescherung den Posten für Hans Kossmann freimachen musste, aber die ZSC-Supporter werden die Aussage gerne zur Kenntnis nehmen. Ein weiterer blutleerer Herbst und Winter, und der zuletzt ­zurückgeholte Goodwill wäre wieder verspielt.

Aubin gilt als Coach, der seine Ideen bei Bedarf mit Nachdruck vertritt. Dabei steht eine Maxime über allem: «Ich erwarte von mir und dem Team, dass wir dasMaximum aus unserem Potenzial herausholen. Konstanz ist wichtig, wir müssen jeden Tag allesgeben und versuchen, besser zu werden.»

Verheissungsvoller Mix

Was selbstverständlich sein sollte, ist es nicht. Gerade bei so talentierten Teams wie den ZSC Lions und dem Modus mit 50 Qualifikationsrunden besteht die Gefahr des Schlendrians. Aubin weiss um die Herausforderung: «Es liegt im Wesen des Menschen, dass er sich manchmal entspannt. Unser Job ist es, den Spielern aufzuzeigen, wie schmal der Grat zwischenErfolg und Misserfolg ist.»

Zumindest auf dem Papier sind die ZSC Lions der Ausgabe 2018/2019 noch besser als die der vergangenen Saison. Den Club verlassen haben nur Ergänzungsspieler, mit Denis Hollenstein, Maxim Noreau, Simon Bodenmann und Roman Cervenka kamen dafür vier Hochkaräter nach Zürich-Nord. Zusammen mit dem bestehenden Kader sorgen sie für einen verheissungsvollen Mix. «Wir haben Grösse, Talent, läuferische Fähigkeiten», sagt Aubin. Und er plant, diese Stärken auch zu fördern: «Wir wollen ziemlich strukturiert spielen, die Einzelnen sollen aber innerhalb dieses Konzepts ihre Stärken voll ausspielen können. Schliesslich wollen wir Spass haben. Und Spasshat man, wenn man gewinnt.»

«Es liegt im Wesen des Menschen, dass er sich manchmal entspannt. Unser Job ist es, den Spielern aufzuzeigen, wie schmal der Grat zwischen Erfolg und Misserfolg ist.»Serge Aubin

Der Druck auf Aubin wird deutlich grösser sein als in Wien, im Falle einer Misserfolgsserie würde schnell Kritik aufkommen. Er sieht die Ausgangslage aber entspannt: «Druck ist es für mich dann, wenn ich das Essen fürdie Kids auf den Tisch bringen muss. Hier haben wir eher eine unglaubliche Chance, wiederetwas Spezielles zu kreieren.»

Positiv sieht es bei Severin Blindenbacher aus. Der Verteidiger-Routinier, der fast die ganze vergangene Saison wegen der Folgen von Gehirnerschütterungen verpasste, hat das Team-training wieder aufgenommen. «Es geht sehr gut, er kann alles mitmachen», sagt Aubin. Mehr Geduld ist bei Robert Nilssongefragt, und diese Geduld willAubin unbedingt aufbringen: «Alles, was mit Hirnerschütterungen zusammenhängt, ist ganz heikel. Robert ist bei unserem Ärzteteam bestens aufgehoben, mein Job beginnt dann wieder, wenn er grünes Licht erhält.»

Knapp fünf Wochen bleiben bis zum Meisterschaftsstart mit dem Heimspiel gegen Bern. In neun Testpartien kann Aubin seine Spieler vorher besser kennenlernen, zum ersten Mal am Freitag mit dem traditionellen organisationsinternen Aufgalopp gegen GCK. (Zürcher Regionalzeitungen)