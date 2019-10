Kloten hat fast alles unter Kontrolle

In der Kabine tönte “Göschene Airolo», aus der Garderobe kamen Leute mit fröhlichen Gesichtern - die kurze Reise des EHC Kloten nach Zug war erfolgreich verlaufen. In den letzten 93 Sekunden, als der EHC gar noch die einzigen Strafen des Spiels kassierte, das aber gleich doppelt, hatten sich drei Feldspieler und Goalie Dominic Nyffeler erfolgreich gegen sechs Feldspieler der Academy gewehrt.

Dass auch in den letzten Sekunden die Arbeit in der eigenen Zone höchst konzentriert ausgeführt wurde, passte zum Auftritt Klotens. Vor lediglich 425 Zuschauern, von denen die deutliche Überzahl Kloten-Fans waren, “haben wir in der Defensive sehr gut gearbeitet. Wie wir mit dem Puck in der eigenen Zone umgegangen sind, das hat mir sehr gefallen», lobte Coach Per Hanberg. Auf die Defensive hatte er ja auch in letzter Zeit immer wieder das Hauptaugenmerk gelegt.

Nur gerade 6 Schüsse auf das Gehäuse von Nyffeler hatte Kloten in 40 Minuten zugelassen, am Ende waren es 11. Diesen Bereich des Spiels hatte der EHC sehr gut unter Kontrolle. Wie schon im Match gegen die GCK Lions aber (1:0-Sieg) tat er sich im Abschluss schwer. “Wir haben uns eine grosse Menge an Chancen erarbeitet», sah Hanberg. “Aber die Effizienz hat gefehlt.” Sechs, sieben oder gar acht Tore hätten sie wohl gemacht, wenn da nicht die Probleme mit dem Torschuss gewesen wären.

Die Überlegenheit Klotens war mit 48:11 Torschüssen schon beinahe erdrückend. Doch das Resultat auf der Anzeige blieb viel zu lange knapp. Das ist das einzige, was man Kloten vorwerfen muss. Weil es eben nach 30 Minuten noch immer 2:0 stand, genügte ein einziger Treffer der Zuger, um den Match schon wieder spannend werden zu lassen. Wenigstens nicht lange.

Die Faille-Linie funktioniert

Denn nur sieben Minuten später sorgte Marco Lehmann mit dem 3:1 wieder für Ruhe und klarere Verhältnisse. Sein Goal war sogar ein Powerplaytor, zustande kam es aber nicht aus einer typischen Überzahlsituation, sondern vor allem wegen Lehmanns Tempo, mit dem er einen Spielzug aus dem eigenen Drittel heraus abschloss. Mit einem Buebetrickli war er erfolgreich.

Sein 3:1 war das zweite Tor der Linie mit Érich Faille, Ramon Knellwolf und Lehmann. Bereits nach 114 Sekunden hatte Knellwolf das 1:0 geschossen. Seinen ersten Saisontreffer erzielte er nach einer perfekten Kombination, in der Faille und Lehmann die Vorarbeit geleistet hatten. Knellwolf doppelte sogar nach, etwas mehr als zwei Minuten nach Zugs zweitem Goal sorgte er mit dem 4:2 für die Siegsicherung. Dieses Trio funktionierte schon vorher gut, jetzt hat auch Knellwolf endlich getroffen. Das dürfte der Effizienz dieser Drei dienlich sein. Mit 13 Treffern haben sie exakt ein Drittel aller Kloten-Tore erzielt, zusammen sammelten sie bisher 32 Skorerpunkte. Diese Formation setzte das am besten um, was Hanberg fordert: “In einem Spiel, in dem das Resultat so lange eng bleibt, ist es wichtig, bescheiden zu bleiben.” Und dann eben die Treffer des Gegners so schnell wie möglich zu korrigieren.

Noch immer nicht richtig in Schwung gekommen ist Dominic Forget mit seinen Flügeln. Vielleicht wird das noch einige Zeit dauern, denn mit Robin Figren fehlt der zweite Ausländer weiterhin. Seit seinem Penaltytor gegen Biasca verpasste der Schwede bereits vier Spiele, er dürfte noch etwa zwei Wochen fehlen. Kloten könnte ihn schon vorher gebrauchen. Denn nach dem “Rückspiel» von morgen gegen die Academy in der Swiss Arena folgen das Heimspiel gegen Thurgau (Freitag) und der Match in Visp (Dienstag, 22. Oktober). Und auch in Sachen Verteidiger ist die Situation nicht gerade rosig. Tim Grossniklaus wurde von Langnau fürs Wochenende zurückbeordert. Da René Back sein Comeback gab, hatte Kloten sechs Verteidiger und durfte Steve Kellenberger erneut stürmen. Im Angriff fühlt sich der Captain bisher wohler als vorher in der Defensive.