Kloten erzielt einen Rekord

Mit diesen Ticino Rockets aus Biasca hatte Kloten diese Saison dreimal Mühe. Zweimal siegte der EHC erst im Penaltyschiessen, einmal nur 3:0. Gestern, arg reduziert, gab es im letzten Aufeinandertreffen der Saison erstens ein müheloses 9:1, das zweitens Rekord bedeutet. Neun Tore haben die Klotener in dieser Saison noch nie erzielt. Acht war bisher die Bestmarke beim Sieg im Januar in Sierre. Mit diesem Erfolg festigte Kloten seine Leaderposition vor dem Spitzenspiel vom Mittwoch in Olten, denn die Oltner verloren in Weinfelden gegen Thurgau 1:3 und liegen als erster Verfolger Klotens wieder fünf Punkte zurück.

Überragend gegen die Tessiner war Klotens erste Linie mit Faille, Figren und Knellwolf. Das Trio stand bei den ersten fünf Toren auf dem Eis, dann auch noch beim siebten. Figren und Knellwolf trafen zweimal, Faille einma, dazwischen war Verteidiger Steiner auf Vorarbeit Figrens erfolgreich. Für den Schlusspunkt sorgten andere. Das Duo Sutter/Ganz beim 6:1, Krakauskas beim 8:1 und nochmals Sutter beim 9:1. Immerhin 4808 Zuschauer sahen das Torspektakel.