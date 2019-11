Kloten steckt noch immer in der Winterthur-Falle

Einmal war es René Back, ein anderes Mal Robin Figren. Die beiden setzten mit entschlossenen Läufen nach vorne ein Zeichen. Und die Kollegen folgten - ein weiteres Mal nicht. Kloten hielt sich gegen Langenthal in der offensiven Produktion dank eines Treffers in der letzten Minute peinlichst genau an seinen ungenügenden Schnitt von zwei erzielten Goals pro Match im Monat November.

«Unnötigerweise haben wir eine grosse Chance vergeben», sagte Trainer Per Hanberg. Die grosse Chance war die: Zum dritten Mal in dieser Saison hatte sein Team die Möglichkeit, die Tabellenspitze zu übernehmen und die Konkurrenz ein bisschen zu distanzieren. Nach der Heimniederlage vor über 5600 Zuschauern (!) sieht die Situation so aus: Die ersten sechs Mannschaften der Swiss League sind innerhalb von vier Punkten klassiert.

Nach der Vorstellung vom Samstag müssen sich Klotens Spieler die Frage gefallen lassen, ob denn Platz 1 in dieser Liga als Ziel nicht reizvoll genug ist. Jedes Mal haben sie eine solche Möglichkeit relativ uninspiriert ausgeschlagen. Und jedes Mal mussten sie feststellen: Der Gegner hat mehr für die Punkte getan. Das ist keine Tendenz, welche auf einen starken Frühling hindeutet. Wer den Anspruch hat, ein Topteam dieser Liga zu sein, der muss mehr leisten, mehr Engagement zeigen, konsequenter auftreten.

Pflege der Bequemlichkeit

Vor der Saison war viel die Rede davon, eine «Winner-Mentalität» aufzubauen. Sechs Spiele lang - oder immerhin drei Wochen - ist Kloten nun daran, die Bequemlichkeit zu pflegen. Die Zahlen dazu sagen fast alles. 2:7 gegen Olten, 3:0 in Biasca, 1:2 in Sierre, 3:2 nach Verlängerung gegen La Chaux-de-Fonds, 1:0 gegen die GCK Lions und 2:3 gegen Langenthal.

Mit Ausnahme einer Partie war die defensive Leistung dank Goalie Nyffeler sehr gut, die Offensive katastrophal schlecht. Éric Faille, der Topskorer, der selber sechs Partien ohne Torerfolg blieb und am Samstag erstmals wieder traf, sagt: «Drei Tore pro Match musst du schiessen, damit du gewinnen kannst.»

Und er hat die erzielten Treffer des Novembers noch ein bisschen genauer analysiert: «Wir schiessen bei 5:5 keine Goals mehr.»Diese Aussage weist direkt auf den wunden Punkt des Klotener Spiels hin, auch wenn sie nicht ganz, ganz korrekt ist. Gegen La Chaux-de-Fonds und gegen Olten gab es je ein Klotener Goal bei 5:5. Das alles wäre nicht so schlimm gewesen, hätte das Powerplay wenigstens besser gegriffen. Aber zu oft sah es so aus wie am Samstag gegen Langenthal. Da fand nach 54 Minute ein Überzahlspiel, in dem Kloten einen Treffer gebraucht hätte, um das Spiel nochmals zu öffnen, überhaupt nicht statt. Mehr als eine Minute versuchte man, sich ins Drittel des Gegner zu manövrieren, und dann kam als höchstes der Gefühle so etwas wie ein Schüsschen Richtung Tor zustande.

Es beginnt alles im Training

«Vorher erzielten wir zwei, drei Goals bei numerischem Gleichstand» sagt Faille. «Es scheint, als ob wir nicht hungrig genug sind, die Tore zu schiessen. Wir müssen viel mehr Pucks aufs Goal bringen. Und unser Umschaltspiel muss wieder viel schneller werden. Nach einem Puckgewinn dauert alles viel zu lange.» Hanberg drückt es so aus und meint das Gleiche: «Uns fehlt dieser letzte Zwick.»

Die Antwort auf das «Warten» finden Spieler und Trainer - so sie denn wollen - im letzten Spiel des Oktobers. Das gewannen sie nach einem 0:2-Rückstand gegen Winterthur 8:2. Sie werteten diese Wende als grossen Erfolg. Dabei mussten sie damals gar nichts für ihren Sieg tun. Die Winterthurer Spieler erschraken ja nur schon, wenn sie einer ein bisschen böse anschaute. Seit jenem Sieg fehlt Kloten die letzte Entschlossenheit, weil alle denken, das, was sie gegen Winterthur zeigten, sei genau dieser «Biss». Sie stecken noch immer in der Winterthurer Falle. Das wenige, das sie damals tun mussten, um einen Sieg zu holen, reicht gegen andere Teams kaum.

«Wir sind nicht gut genug», sagt der Trainer. «Wir können das viel besser.» Wie aber kommt man aus einem solchen Loch? «Es beginnt alles im Training. Wir müssen dort mehr Wettkampf-Situationen simulieren.» Kloten hat bis am Freitag Zeit, sich zu steigern. Zu einem Team, das jedem Gegner sein Spiel, seine Kampkraft und Wucht aufzwingt. Wie beim 5:1 vom 24. Oktober gegen Langenthal.

Das ist nur ein Monat her. Wenn dieses Umdenken nicht stattfindet, dann wird der EHC zum ersten Mal in dieser Saison zwei Spiele nacheinander verlieren und in der Tabelle zurückfallen. Und im Frühling wieder nicht für mehr bereit sein. Der Gegner heisst am Freitag auswärts Visp, am Sonntag kommt der kampfstarke HC Thurgau nach Kloten.

Kloten - Langenthal 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) 5674 Zuschauer. - SR Eichmann/Wiegand, Haag/Micheli. Tore: 7. Kläy (Melnalksnis) 0:1. 23. Faille (Truttmann, Sturny/Powerplaytor) 1:1. 35. Clark (Bircher, Gerber) 1:2. 51. Sterchi 1:3. 60. (59:43) Marchon (Forget/Powerplaytor) 2:3 (ohne Torhüter). Strafen: 3mal 2 Minuten gegen Kloten, 6mal 2 plus 10 Minuten (Gerber) gegen Langenthal.

Weitere Resultate: GCK Lions - Olten 5:4 (3:2, 2:1, 0:1). Winterthur - EVZ Academy 2:3 (0:2, 2:1, 0:0). Sierre - La Chaux-de-Fonds 3:1 (1:0, 0:0, 2:1).

Rangliste: 1. Ajoie 23/47 (97:63). 2. Kloten 23/46 (79:47). 3. Visp 22/44 (83:53). 4. Thurgau 23/44 (58:53). 5. Langenthal 22/43 (75:57). 6. Olten 23/43 (81:59). 7. La Chaux-de-Fonds 23/31 (76:76). 8. GCK Lions 23/29 (71:78). 9. Sierre 23/27 (60:76). 10. Winterthur 23/21 (60:102). 11. EVZ Academy 22/20 (45:83). 12. Biasca Ticino Rockets 22/13 (53:91).