Kloten verpflichtet Davoser Goalie

Der Torhüter Joren van Pottelberghe spielt für den Rest der Saison leihweise beim EHC Kloten in der Swiss League. Der 21-jährige Zentralschweizer kam in dieser Saison beim HC Davos infolge der Verpflichtung des Schweden Anders Lindbäck nicht zum Einsatz. Im Oktober absolvierte Van Pottelberghe vier Partien in der dänischen Liga für Rungsted Seier Capital. Im letzten Winter stand er für den HCD in der National League in 24 Spielen im Tor.

Kloten bereits mit Seifert und Starkbaum

Mit dem Zuzug von Van Pottelberghe präsentiert sich die Goalieposition beim National-League-Absteiger Kloten neu. Der Tabellensechste der Swiss League setzte in den letzten acht Spielen auf den 20-jährigen Andrin Seifert und verzichtete auf die Dienste von Österreichs Nationalkeeper Bernhard Starkbaum.

Der 32-Jährige, der bei einem Einsatz eine von zwei Ausländerpositionen besetzt, wurde seinen Vorschusslorbeeren bisher nicht gerecht. Seine Fangquote in neun Partien mit den Zürcher Unterländern liegt bei 89,15 Prozent. (mst)