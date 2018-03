Klotens Elite A auf dem Prüfstand

Normalerweise ist es in den Playoffs­ so, dass die zuerst gast­gebende Equipe in der Serie Fa­vorit­ ist. Je besser das Abschneiden in der Qualifikation war, umso­ länger geniesst diese Mannschaft zuerst und even­tuell dann auch in der ent­scheidenden Partie den Heimvorteil. Der Heimvorteil ist meist ein Vorteil – aber nicht immer.

Ob der Heimvorteil sich bei der Playoff-Viertelfinalpaarung zwischen Kloten und Zug in der Best-of-five-Serie als Vorteil entpuppt, wird sich bis spätestens am Freitag, 16. März, weisen. In neun Tagen ist die letzte Partie anberaumt. Vielleicht ist die ­Serie aber bereits am kommenden Sonntag zu Ende. Dann, wenn einer der beiden Kontrahenten gleich dreimal gewinnen kann.

Heute Mittwoch kommt es um 20.15 Uhr in der Swiss-Arena in Kloten zur ersten Begegnung. Am Freitag stehen sich die beiden Teams ab 19.45 Uhr in Zug gegenüber. Am kommenden Sonntag um 16.15 Uhr steigt in Kloten das dritte – und vielleicht bereits das entscheidende Duell.

Ausgeglichene Statistik

Der EHC-Kloten-Elite-A-Junio­ren­trai­ner André Rötheli ist sich bewusst, dass die Begegnung zwi­schen­ seinem Team und den Inner­schweizern eine enge Ange­legen­heit werden wird. Dies, obwohl Kloten die Qua­li­fikation auf dem dritten und die Zuger auf dem sechsten Rang abgeschlossen haben. Für ein spannen­des Duell spricht die bisherige Sai­son­bilanz zwischen den Kontrahenten. Die Zuger gewannen drei­mal (4:2 und zweimal 4:3) und die Klotener einmal (6:3). ­Rötheli fiel dabei die Ausgeglichenheit auf. Die Statistik weise auf seine Aus­sage hin, sagt er. «Von den zwölf bisherigen Dritteln in dieser Saison zwischen den beiden Teams waren zehn ausgeglichen und endeten unentschieden oder mit nur einem Tor Unterschied. Nur einmal stand es 2:0 und ­einmal 4:0, das war bei unserem 6:3-Erfolg», erörtert der Coach.

Ein Faktor spielt aber eher den Zugern in die Karten. Die Innerschweizer waren in der Swiss League mit dem Team EVZ Academy vertreten. Diese Equipe ist am vergangenen Sonntag gegen die Rapperswil-Jona Lakers aus den Swiss-League-Playoff-Viertelfinals ausgeschieden. «Es werden etwa sechs Spieler von der EVZ Academy zu den Elite-A-Junioren zurückkommen», berichtet André Rötheli. Gleich verhalte es sich beim Swiss-League-Team der GCK Lions. Auch deren Elite-A-Juniorenteam wird nun in den Playoffs verstärkt in den Start gehen­ können.

Rötheli steckt nun aber wegen den Zuger Verstärkungen nicht etwa den Kopf in den Sand. Er begründet: «Auch wir haben mit Marco Lehmann, Ramon Knellwolf und Adrian Wetli während der Qualifikationsphase an unser Partnerteam Winterthur in die Swiss League oder sogar an unser NLA-Team Spieler abgegeben, die jetzt wieder bei uns im Einsatz stehen.» Der ehe­malige Schweizer Nationalspieler verweist noch auf einen zweiten ­Faktor, der für sein Team spricht. «Wir wissen, dass wir mit Zug einen starken Gegner haben. Das heisst, dass wir einhundert Prozent fokussiert sein werden.» Die Qualifikation für Kloten ist nicht eben wunschgemäss zu Ende­ gegangen. In Langnau gab es einen 10:9-Sieg nach Verlängerung und zum Abschluss gegen Gotté­ron eine 3:6-Heimnieder­lage. Röthelis Kommentar zum Qualifikationsschluss: «Natürlich haben wir die Spiele ernst genom­men. Weil: Wenn man das nicht macht, ist die Verletzungsgefahr grösser. Aber vor dem Fribourg-Spiel war ja unser dritter Schlussrang bereits auf sicher.»

Für den Klotener Trainer sind die GCK Lions, Qualifikationssieger Bern, Davos, das seit ­Januar sehr stark aufspielt, Zug und sein eigenes Team Kandi­daten für den Playoff-Final.