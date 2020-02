Klotens Gala-Auftritt nach der Gala

Ein Sprichwort sagt: Man soll das Fell des Bären nicht verteilen, bevor er nicht erlegt ist. Also den 1. Platz nicht feiern, bevor er wirklich auch rechnerisch hieb- und stichfest feststeht. So denkt Klotens Trainer Per Hanberg. Deshalb wollte er noch nicht vom Qualifikationssieg sprechen, nachdem sein Team in Langenthal 8:1 (2:0, 6:1, 0:0) gewonnen hatte. Natürlich weiss auch er, dass schon sehr viel passieren muss, damit Kloten am 19. Februar nicht als Nummer 1 der Swiss League ins Playoff geht.

Denn am Samstagabend hat Olten zwei Punkte gegen die GCK Lions abgegeben und kann Kloten nun nicht mehr einholen. Nur noch Ajoie verbleibt als Gegner, die Pruntruter liegen aber sechs Punkte zurück und können noch zu Kloten aufschliessen. Dazu müssen sie aber zuerst einmal aus den beiden Partien daheim gegen La Chaux-de-Fonds sowie auswärts gegen die EVZ Academy das Punktemaximum holen. Und zweitens darauf hoffen, dass der EHC aus den zwei Partien vom Dienstag, 11. Februar, gegen Visp und vom 15. Februar in Weinfelden gegen Thurgau keinen Punkt holt.

Das torreichste Drittel

Sollte das wirklich eintreffen, ist da drittens noch die Tordifferenz aller Qualifikationsspiele, die bei Punktgleichheit entscheidet (beide Teams holten aus den vier Direktbegegnungen je sechs Punkte): Da steht Kloten momentan um 22 Treffer besser da. Dies auch dank des Auftritts nach der Gala. Am Freitagabend hatte der EHC im Schluefweg zu seiner ersten Gala geladen, für alle ausser für das Team zu einem perfekten Zeitpunkt. Die Mannschaft konnte natürlich nicht bis zum Ende das Anlasses bleiben, denn sie hatte ja am Samstag schon um 17.30 Uhr den Match in Langenthal zu bestreiten.

Dafür geriet das Spiel zu einem Galaauftritt des EHC Kloten. Gegen das Team, welches die Flughafenstädter in der vergangenen Saison im Viertelfinal eliminiert hatte, gegen das sie im ersten Swiss-League-Winter wenig hatten ausrichten können, gegen die Mannschaft auch, die das bis dato letzte Duell in der Swiss-Arena noch 3:2 gewonnen hatte, zauberte Kloten diesmal. Sechs Tore schoss die Mannschaft im Mitteldrittel, so viel wie noch nie zuvor in dieser Saison in einer Periode. In der 26. Minute brachte Ian Derungs mit dem 1:3 für Langenthal leise Hoffnung zurück, 14 Minuten später stand ein 1:8 auf der Anzeigetafel.

Beweist Steh- und Durchsetzungsvermögen vor dem gegnerischen Tor: Klotens Marc Marchon im Duell mit dem Langenthaler Rihards Melnalksnis. Bild: Marcel Bieri

Superbowl-Party

«Gute Defensive kann sehr viel Tore bringen», freute sich Per Hanberg. Der Klotener Trainer verzichtete dieses Mal darauf, gegen die erste Linie des Gegners eine Checker-Formation aufzustellen. Er überliess das dem Toptrio Eric Faille, Robin Figren, Ramon Knellwolf. «Offensive ist manchmal die beste Verteidigung», befand der Schwede lächelnd. Und ein weiteres Mal zeigte sich, dass dieses Trio enorm gut unterwegs ist. Es schoss wieder die Hälfte der Goals, Figren und Faille stehen nun bei je 19 Treffern, Knellwolf bei 17. «Dazu werden andere immer besser», lobte Hanberg. Und dann war da noch der spezielle Moment: Bei 4:4 Spielern erzielte Verteidiger Gian Janett sein erstes Tor in einer Profiliga. Zur Belohnung durfte er am Ende gar noch in einem Powerplay an der blauen Linie auftreten.

Faille steht nun als Nummer 3 der Liga bei 69 Skorerpunkten (50 Assists). Er sieht den Grund für die neue Stärke seiner Formation darin: «Vor vier, fünf Spielen haben wir noch einmal miteinander diskutiert und uns darauf geeinigt, viel mehr Pucks aufs Goal zu bringen. Und das klappt.» Dass Kloten mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Qualifikationsrunde als Nummer 1 abschliesst, sieht er «als nächsten Schritt auf unserer Reise». Auch er weiss, dass Kloten vor einem Jahr nur gerade als fünftbestes Team ins Playoff ging. Die Klotener geniessen zu Wochenbeginn den einen oder anderen freien Tag, am Sonntagabend aber haben sie einen gemeinsamen Termin: eine Superbowl-Party.

Kommt Himelfarb?

Auf der Suche nach Verstärkungen für das Playoff scheint Kloten, so berichten zumindest unabhängig voneinander Quellen aus Schweden und Kanada, einen weiteren Spieler mit B-Lizenz verpflichtet zu haben: den Center Eric Himelfarb. Der 37-Jährige besitzt seit der Heirat mit einer Schweizerin 2019 den Schweizer Pass, er spielte in diversen Clubs in Schweden sowie in der Schweiz für Biel, Lausanne, Thurgau und Langenthal (wo er auch unter Per Hanberg trainierte). Aktuell ist er mit dem EHC Basel in der MSL beschäftigt. Ein dritter Ausländer, der bis zum 15. Februar verpflichtet sein muss, wird hinzukommen.

