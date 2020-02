Kloten ist fast sicher Qualifikationssieger

Jetzt müsste der Eishockey-Gott schon arg eingreifen, damit der EHC Kloten den Qualifikationssieg in der Swiss League noch verpasst. Nach dem 8:1 in Langenthal liegt Kloten zwei Runden vor Schluss sechs Punkte vor Ajoie. Weil Olten gegen die GCK Lions nach Verlängerung 4:5 verlor, sind die Oltner kein Gegner mehr im Kampf um Platz 1. Die Pruntruter sind die einzigen, die nach Punkten noch zu Kloten aufschliessen können. Doch selbst wenn der EHC nach der Nationalteampause seine Partien gegen Visp und Thurgau verlieren würde, käme Ajoie kaum an Kloten vorbei. Denn aus den Direktbegegnungen holten beide Mannschaften je 6 Punkte, es entscheidet die Goaldifferenz aus allen Matches. Und da steht Kloten aktuell um 22 Tore besser da. Diese Ausgangslage sollte eigentlich nicht mehr verspielt werden.

Trainer Per Hanberg dagegen will erst von Platz 1 sprechen, wenn er auch rechnerisch bestätigt ist. Was sein Team in Langenthal zeigte, das konnte ihn und die mitgereiste Anhängerschaft erfreuen. Sechs Tore schoss Kloten im zweiten Drittel, das ist diese Saison noch nie gelungen. Acht Tore auswärts dagegen schon (in Sierre). Wieder legte die erste Linie mit Faille, Figren und Knellwolf vor. Figren und Faille stehen nun bei 19 Toren, Knellwolf bei 17. Das nächste Spiel findet - nach der Nationalteampause - am Dienstag in einer Woche gegen Visp statt.

Spiel-Telegramm

Langenthal - Kloten 1:8 (0:2,1:6, 0:0). Schoren. - 2722 Zuschauer. - SR Eichmann, Erard; Kehrli/Ammann. - Tore: 6. Figren (Faille, Knellwolf) 0:1. 8. Faille (Ganz, Figren) 0:2. 22. Froget (Marchon) 0:3. 26. Derungs (Benik) 1:3. 30. Füglister (Stämpfli) 1:4. 32. Gian Janett (Forget; 4:4) 1:5. 37. Knellwolf (Faille) 1:6. 39. Truttmann 1:7. 40. Faille (Stämpfli) 1:8. - Strafen: 2-mal 2 plus 5 Minuten plus Spieldauer-Disziplinarstrafe (Weber) gegen Langenthal, 3-mal 2 plus 10 Minuten (Kellenberger) gegen Kloten. - Langenthal: Wüthrich (32. Hughes); Christen, Weber; Pienitz, Bircher; Maret, Guggenheim; Guggenheim; Sterchi, Clark, Küng; Derungs, Kummer, Benik; Gyger, Kläy, Dähler; Rüegsegger, Melnalksnis, Schläpfer. - Kloten: Nyffeler; Stämpfli, Steiner; Gian Janett, Ganz; Kellenberger, Kälin; Figren, Faille, Knellwolf; Marchon, Forget, Lehmann; Truttmann, Lemm, Obrist; Wetli, Sutter, Füglister; Krakauskas. - Bemerkungen: Langenthal ohne Müller, Walz, Tschannen, Gerber (verletzt); Kloten ohne Harlacher, Kindschi, Luis Janett, Mettler (verletzt), Back (krank), Grossniklaus, Sturny (Langnau).