Klotens Stars schnuppern Höhenluft

Derzeit sind alle Eishockey­augen nach Davos gerichtet, wo der traditionsreiche Spengler-Cup ausgetragen wird. Zweimal hat auch der EHC Kloten am Glamour­turnier teilgenommen. Zweimal allerdings mit ganz schwachen Auftritten. 1990 kassierten die Unterländer trotz Verstärkung durch Fribourgs Weltklasserussen Slawa Bykow und Andrej Chomutow in fünf Spielen fünf Niederlagen mit einer Tordifferenz von 8:19. Beim zweiten Versuch 2011 begann Kloten mit einer 2:9-Klatsche gegen Dinamo Riga und schied in den Viertelfinals mit einem 1:5 gegen Vitkovice zum frühestens möglichen Zeitpunkt aus. Die Leistungen wurden auch überregional sehr hart kritisiert. Auf der Onlineseite der «Basler Zeitung» war zu lesen­: «Grounding für unseriöse Flyers». Von einer bedenk­lichen Leis­tung war die Rede. Dass die Kloten-Stars zudem oft und ­lange im «Pöstli Club» zu sehen waren, ärgerte den damaligen Präsidenten Jürg Bircher dermassen, dass ein Teil des ­Teams nach dem Ausscheiden sofort abrei­sen musste. Man kann davon ausgehen, dass dies für sehr lange Zeit die letzte Einladung für Kloten am Spengler-Cup war.

Klotener sind gefragt

Trotzdem sind auch bei der aktuellen­ Aus­gabe viele Klotener am Turnier dabei. Bei der Schwei­zer Nationalmannschaft Luca Boltshauser, Vincent Praplan und Denis Hollenstein. Mit Ser­vette Genf konnte Hollenstein das Turnier gar einmal gewin­nen. Zudem wird das ­Team von Hämenlinna durch Tommi Santala und der HC Davos von Tomi Sallinen verstärkt. Dass Spieler des EHC trotz der miserablen Tabellenlage von Kloten in Davos gefragt sind, ist durchaus erfreulich. Für Klotens Cheftrai­ner Kevin Schläpfer dage­gen ist der Trainingsbetrieb natürlich eingeschränkt, wenn seine besten Spieler fehlen. Dabei wäre eine optimale Vorbe­reitung in Hinblick auf den Start ins neue Jahr enorm wichtig. Denn als erster Gegner im 2018 gastiert am 2. Januar ­Ambri-Piotta in der Swiss-Arena. Jenes Ambri, welches realistisch ­ge­sehen als einziges Team in der Tabelle noch einigermassen in der Reichweite von Tabellenschlusslicht Kloten liegt. Sieben Punkte beträgt der Rückstand auf die Tessiner, bei einem Sieg wären es nur noch deren vier. ­Dabei geht es vor allem noch um den Heimvorteil im Play­out. Denn derzeit spricht vieles ­dafür, dass Kloten und Ambri dort aufeinandertreffen werden. Nebenbei: Ein wenig sind auch die Tessiner am Spengler-Cup vertreten. Matt D’Agostini verstärkt das Team Canada. (Zürcher Unterländer)