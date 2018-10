Klotens Triumph und Entlarvung

Es ist schon eine Weile her, dass man in Kloten so erleichterte Gesich­ter sah nach einem Match. Der 19-jährige Marco Lehmann strahlt: «Ein neues Gefühl» sei es gewesen, erstmals von den Fans vor die Stehplätze gerufen zu wer­den. André Rötheli sagt: «Die Teamleistung war hervor­­ragend.» Der Trainer gibt sich Mühe­, nüchtern zu bleiben bei seiner Analyse. Vielleicht, weil auch er weiss: Dieses 4:3 gegen Biel hat das Zeug zum Befreiungsschlag: unter diesen Umständen, gegen diesen Gegner. Und erst recht: nach diesem Start.Denn bevor neun Minuten gespielt­ waren, lag der Absteiger gegen den Leader der National League schon 0:3 zurück. Mit spielerischer Leichtigkeit kom­binierte sich Biels zweite Linie durch die Klotener Hintermannschaft, wo überall Löcher klafften und Goalie Andrin Seiffert nervös wirkte.

Das vierte Cup-Duell in fünf Jah­ren schien entschieden, bevor es richtig begonnen hatte. Zum ersten Mal würde der Sieger aus dem Seeland kommen. «Der Start war sicher nicht optimal», sagt Lehmann später. Es ist die Untertreibung des Tages.

MacMurchys Ausfall

Wie die Klotener sich danach zurück­kämpften, zeigt eine Qualität, die sie in der Swiss League zuletzt vermissen liessen. Sechs Niederlagen in Folge spülten sie zurück auf den letzten Playoff-Platz, die Special Teams funk­tionierten nicht, und ausser dem Kana­dier Ryan MacMurchy verfügte kein Feldspieler über offensive Durchschlagskraft. Und dann das. Der frühere Nationalstürmer Monnet brauchte den Puck nach schönem Querpass nur noch einzuschieben – erstes Saisontor, 1:3 (16.). Lehmann versenkte per Backhander (30.) – 2:3. Verteidiger Bircher entdeckte Stürmerblut – 3:3, das Publi­kum tobte. Nach Füglisters 4:3 (36.) hielt es endgültig niemanden mehr auf den Sitzen, in die zweite Pause gingen die Spieler unter Standing Ovations. Innerhalb von sechs Minuten hatten sie ein 1:3 in ein 4:3 verwandelt. Und das ohne MacMurchy, der nach einer Körpercharge ausfiel­ mit Verdacht auf Gehirnerschütterung.

Und die Bieler? Goalie Elien Paupe konnte den geschonten Jonas Hiller an diesem Nachmittag nie vergessen machen, und vielleicht ging es mit dem Tore­schies­sen anfangs auch zu einfach. Aber eine echte Reaktion auf die Wende zeigte der NL-Leader eben auch nie, zumal Seiffert mit jeder Minute an Sicherheit gewann und kaum Abpraller zuliess­. Mit 56 von 61 gehaltenen Schüssen (91,8 Prozent) hat der 20-Jährige in seinen zwei Wettbewerbsspielen auch die klar bessere­ Bilanz als der Österreicher Starkbaum, der statistisch schlechteste Stammgoalie der Swiss League (88,7 Prozent).

Für den EHC geht es nun dar­um, das Erfolgserlebnis im Cup für die Meisterschaft zu nutzen, am Mittwoch beim Heimspiel gegen Olten endlich die Nieder­lagen­serie zu kappen. Wer dann im Tor steht, will Rötheli noch nicht verraten. Aber an diesem Sonntag hat er etwas über seine Spieler gelernt:. «Jetzt haben sie sich entlarvt, jetzt können sie nicht mehr zurück», glaubt der Trainer. Und kündigt an: «Jetzt haben sie mich im Nacken. Denn jetzt haben meine Spieler gezeigt, dass sie es können.»

Wenn gegen die Besten der höchs­ten Liga, warum nicht auch in der Swiss League?

(Zürcher Unterländer)