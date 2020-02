Klotens U20-Elit packt Playoffchance

Die Partie gegen die Emmentaler war für die Zürcher wirklich das Spiel der letzten Chance. Denn zwei Tage zuvor hatten sie, ebenfalls zu Hause, gegen das hinter ihnen liegende Fribourg 3:4 verloren. 0:4 gerieten die Unterländer in Rückstand, ehe sie bis zur 53. Minute auf 3:4 herankommen konnten. Zu mehr reichte es nicht. Deshalb mussten gegen den Ranglistenvierten Langnau unbedingt Punkte her.

Das erste Drittel verlief ereignisarm. Auch Tore fielen keine. In der 25. Minute konnte Klotens Julian Mettler alleine aufs gegnerische Tor zufahren. Doch der 19-Jährige, der bereits 45 Mal für Klotens Swiss-League-Team im Einsatz gestanden ist, wurde abgedrängt. Kurz später hätte der flinke Lenart Markun beinahe den Führungstreffer für die Gastgeber erzielt. Sekunden danach traf Markun noch die Latte. Die Unterländer wirkten nun spritziger und siegeshungriger als ihr Gegner. Und plötzlich ging es ganz schnell. In der 37. und 38. Minute erzielte der 17-jährige Robin Lekic, der nach einer langen Verletzungspause erst wieder sein zweites Spiel bestritten hatte, die Tore zum 1:0 und 2:0 für den EHC Kloten. Eine halbe Sekunde vor der zweiten Pause erhöhte Ruslan Shamsutdinov auf 3:0.

Luc Harrison Schreiber (43.) und Julian Mettler (48.) gelangen danach gar noch die Tore zu einer zwischenzeitlichen 5:0-Führung, ehe die Gäste auf 5:2 verkürzten. Lekic mit seinem dritten Goal in der 58. Minute zum 6:2 machte für die Unterländer aber alles klar.

«Endlich haben wir unsere Torchancen genutzt. Wir hatten in dieser Saison in 70 Prozent unserer Spiele ein Chancenplus, mussten aber mehrheitlich als Verlierer vom Eis», stellte nach Spielschluss EHC-Kloten-Trainer Eric Walsky fest. Der 35-Jährige, der wegen einer Gehirnerschütterung im November 2016 seine Karriere bei Lausanne beenden musste, konnte in der U20-Elit-Partie gegen Langnau auf die Swiss-League erprobten Luis Janett, Laurent Kälin, Julian Mettler und Greg Halberstadt zurückgreifen. Der EHC, der momentan Rang 10 belegt, bestreitet in der Qualifikation in dieser Woche noch drei Matchs. Am Mittwoch beim Tabellenachten Lausanne, am Freitag kommt Tabellenführer Bern ins Unterland und am Sonntag beim drittklassierten Lugano. Mindestens zwei Siege brauchen die Unterländer für die Playoff-Qualifikation noch.

Suomalainen für Walsky

Ein anderer Punkt indes ist bereits definitiv. Eric Walsky wird in der nächsten Saison nicht mehr die Klotener U20-Elit-Junioren trainieren. Er wird durch Juhani Suomalainen, den aktuellen U20-Elit-Coach Langnaus, abgelöst. Klotens Junioren-Sportchef Patrik Bärtschi dazu: «Der Wechsel hat nichts mit der Qualität von Erics Trainerarbeit zu tun.» Etwas unglücklich ist Walskys Situation insofern, weil seine Frau und sein Sohn in Montreux wohnen.