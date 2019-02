Lachen erwünscht im Playoff-Kampf

Es hat etwas gedauert, doch jetzt läuft es dem ZSC-Nothelfer mit seinem neuen Team wunsch­gemäss: vier Siege in Folge, zuletzt zweimal zu null. Nein, die Rede ist nicht von Arno Del Curto, sondern von Hans Kossmann, dem letztjährigen Zürcher Interimscoach. Der Kanadaschweizer hat Wolfsburg auf Rang 11 geführt, ins Playoff wird es trotz der jüngsten Siegesserie nicht mehr reichen.

Die ZSC Lions haben es vier Runden vor Schluss immerhin noch in den eigenen Händen. Doch unter Kossmann wurde es im vergangenen Winter nicht so spannend. Nach der 47. Runde und einem 8:4 über Lausanne stand für die Zürcher die Playoff-Qualifikation fest. Worauf sie die letzten drei Spiele verloren, um die Konkurrenz in Sicherheit zu wiegen – ehe sie zum Titelsturm aufbrachen. Zumindest kann man das im Nachhinein so interpretieren.

Petterssons verpasste Chance

Momentan kann sich die Geschichte für die ZSC Lions noch in ganz verschiedene Richtungen entwickeln. Von der erfolgreichen Titelverteidigung bis zur Platzierungsrunde vor leeren Rängen ist alles möglich. Und so sehr sich alle Beteiligten Mühe geben: Es gelingt ihnen bisher einfach nicht, Konstanz hineinzubringen. Immerhin zogen die Zürcher aus der hoch emotionalen Rückkehr ihres Coachs an seine alte Wirkungsstätte einen Punkt heraus. Dank dem bleiben sie über dem Strich. Es hätten auch drei Punkte werden können, hätte Fredrik Pettersson den späten Penalty verwandelt. Del Curto trauert ­jener Szene noch nach. Der ehrgeizige Schwede sowieso.

Der Druck ist vor allem ein negativer. Im Playoff könnte sich die Dynamik umkehren.

Doch der Trainer tut an diesem Montagmittag sein Bestes, um die Stimmung aufzulockern. Nach der Trainingseinheit versucht er es sogar mit einer kleinen Theatereinlage. Die Spieler lachen. Später sagt Del Curto: «Ob einer bei Barcelona 10 Millionen verdient oder in der 3. Liga spielt und 500 Franken Mitgliederbeitrag bezahlen muss – beide sind Menschen, beide spüren den Druck. Da gibt es nur ganz wenige Ausnahmen auf der Welt. Und wenn du den Druck spürst, ist ­alles anders.»

Es sei, als habe das Playoff schon begonnen, sagt Pius Suter. «Nervös zu sein, bringt da nichts. Wenn man im Playoff 2:3 hinten liegt, muss man auch gewinnen. Ich glaube, die Jungs haben genug Erfahrung, um mit unserer Situation umzugehen.» Das Problem ist, dass der Druck für den Meister momentan noch vor allem ein negativer ist. Würden die ZSC Lions das Playoff erreichen, könnte sich diese Dynamik umkehren. Aber so weit ist es noch lange nicht.

Das Duo, das besser wird

Dass es so schwierig werden würde, hatte wohl auch Del Curto nicht gedacht. Aber natürlich hütet er sich davor, so etwas zu sagen. Vielmehr betont er das Positive. «Wick und Cervenka werden immer besser», sagt er. «Wenn wir unsere individuellen Fehler abstellen, kommt es gut.»

Suter bemängelt vor allem die schlechten Starts, die den Zürchern zuletzt immer wieder passierten. In drei der letzten fünf Spiele lagen sie schnell 0:2 hinten – gegen Servette nach drei Minuten, gegen Bern nach sieben und zuletzt gegen Davos nach elf Minuten. So bringt man natürlich keine Ruhe hinein.

Gegen die SCL Tigers ist deshalb heute zuerst einmal ein solider Beginn gefragt. Grosse Änderungen sind personell nicht zu erwarten. Vielleicht kehrt Bodenmann trotz seiner Fussprellung ins Team zurück. Gegen die SCL Tigers gab Arno Del Curto vor gut fünf Wochen seinen ­Einstand an der ZSC-Bande. Es ist viel passiert seitdem. Und ­irgendwie doch nicht. (zuonline.ch)