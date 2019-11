Marco Truttmann – der dritte Neue

Manchmal ist es Zufall, manchmal erscheint es nur als solcher. Zum Beispiel in der Angelegenheit Marco Truttmann und EHC Kloten. Olten hatte am Mittwoch vor einer Woche, nach dem Sieg nach Penaltys über die Biasca Ticino Rockets, die Trennung von Marco Truttmann offiziell gemacht. Im ersten Match, in dem Truttmann keinen Vertrag mehr mit den Oltnern besass, siegten diese in der Swiss-Arena über Kloten 7:2.

Mit der Verzögerung von etwas mehr als einer Woche hatte Truttmann doch noch seinen Auftritt auf dem Eis der Swiss-Arena. Gestern trainierte er erstmals als Teil des EHC Kloten. Der 34-jährige Innerschweizer wurde vorerst bis Ende November von Kloten übernommen, «danach schauen wir weiter», sagt Sportchef Felix Hollenstein.

Weil Olten und Truttmann den Vertrag, der noch bis Ende Saison gelaufen wäre, im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst haben, kann Kloten davon ausgehen, dass der neue Stürmer heute in Biasca bereits eingesetzt werden kann. Geholt wurde er, weil mit Steve Kellenberger, Patrick Obrist oder Adrian Brunner einige Stürmer länger ausfallen, weil Dominic Forget ebenfalls leicht angeschlagen ist.

Die Probleme in Olten

Truttmann ist der dritte neue Spieler, der während der Saison nach Kloten gewechselt ist. Vor ihm kamen Verteidiger Tim Grossniklaus und Stürmer Jules Sturny mit B-Lizenzen. Vor der Saison hatte wohl niemand damit gerechnet, dass Truttmann nur gerade elf Partien mit Olten absolvieren würde. Der nur 1,74 m grosse Stürmer hat ein offensives Potenzial, das gut genug war für immerhin annähernd 200 NLA-Partien (Biel und Rapperswil). Seit 2012 spielte er in Olten, im ersten Winter kam er auf sagenhafte 84 Skorerpunkte in 50 Partien der Qualifikation – besser war kein Spieler, auch kein Ausländer.

Er war lange einer der besten Schweizer in der zweithöchsten Liga, das brachte ihm 2016 bei einer vorzeitigen Verlängerung in Olten für drei Jahre auch einen für die zweithöchste Meisterschaft aussergewöhnlich gut dotierten Kontrakt ein. Die Probleme begannen damit, dass Truttmann in den zwei letzten Saisons von 116 Partien nur deren 41 absolvieren konnte. Verletzungen stoppten ihn, das Preis-Leistungs-Verhältnis verschob sich aus Sicht des Arbeitgebers nicht in die gute Richtung. Dennoch setzte der neue Trainer Fredrik Söderström am Anfang auf den Flügel, der in der ersten Linie einen Platz hatte. Doch nach und nach entfremdete man sich. Truttmann ist ein offensiver Stimmungsspieler, und wenn er nicht in Stimmung ist, dann leidet auch seine Arbeit nach hinten. Söderström verzichtete mehrmals auf ihn, der Club und der Spieler suchten das Gespräch und fanden mit der Auflösung des Vertrags die einzig mögliche Lösung. Die Spiele mit Kloten sind für Truttmann in erster Linie eine Chance: seine Karriere mit guten Leistungen zu verlängern. Sollte er die Verantwortlichen beim temporären Arbeitgeber nicht überzeugen, dürfte sein Engagement auslaufen, sobald die Verletzten wieder fit sind.

Mit der Hilfe von Conz

Für Kloten beginnt heute keine neue Meisterschaft, aber es ist dennoch ein Neuanfang. Das 2:7 gegen Olten beendete die Erfolgsserie auf der Höhe von acht Siegen in Folge (und sieben Heimsiegen in Serie). Die Woche sieht nur nach weiten Reisen aus, aber es warten auch durchaus unbequeme Gegner. Heute in Biasca die Rockets, die in der Woche vor der Pause in Olten die Verlängerung erreichten, in Zug punkteten, in Weinfelden nur 0:1 veloren – und den Leader Ajoie 3:2 schlugen. Die Tessiner konnten dabei auf die Hilfe von Benjamin Conz zählen. Ambris Nummer 1 im Tor hat sich nach langer Verletzungspause zurückgearbeitet und beim. Farmteam in Form gespielt

In Siders am Freitag wartet nur der Aufsteiger, der aber zum Beispiel in dieser Saison schon zweimal Visp bezwungen und drei der letzten vier Partien gewonnen hat. Am Sonntag kommt La Chaux-de-Fonds nach Kloten.