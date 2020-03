«Meine schlimmste Vorstellung: Du wirst Meister und niemand jubelt»

Das Coronavirus hat in den letzten Wochen alles auf den Kopf gestellt. Und die Zahl der Infizierten steigt täglich weiter. Jonas Hiller, was löst das bei Ihnen aus?

Es ist eine schwierige Situation, weil man immer noch nicht genau zu wissen scheint, welches die beste Art und Weise ist, damit umzugehen.

Wie gehen Sie damit um?

Man kann mit kleinen Dingen viel erreichen. Wer sich nicht gut fühlt, bleibt zu Hause. Und wir haben nun in Biel Papier- anstatt Stoffhandtücher, zudem gibt es etwas mehr Desinfektionsmittel. Aber für uns hat sich nicht viel verändert. Weil wir im Winter wegen der Grippe sowieso vorsichtig sein müssen.

Am Dienstag diskutierten die Clubvertreter, wie und ob die Meisterschaft weitergeführt werden soll. Welche Variante bevorzugen Sie: die Saison abbrechen oder das Playoff vor leeren Rängen spielen?

Die Leute interessieren sich immer noch für Eishockey, auch wenn sie nicht ins Stadion dürfen. Als Spieler willst du immer spielen, obwohl das ohne Zuschauer selbstverständlich komisch ist. Aber es gibt eine ganz entscheidende Frage: Was passiert, wenn sich ein Spieler mit dem Coronavirus ansteckt? Sie zu beantworten, ist wirklich schwierig.

So oder so könnte Ihre Karriere auf der ganz kleinen Bühne zu Ende gehen.

Klar möchte ich in diesem Moment die Fans um mich herum haben, die Emotionen nochmals aufkommen lassen. Meine schlimmste Vorstellung ist die: Du wirst Meister, stemmst den Pokal, und niemand ist da und jubelt.

Sie haben bereits ein Geisterspiel bestritten. Was verändert sich diesbezüglich für einen Torhüter?

Es ist fast einfacher. Weil du normalerweise alles um dich herum ausblendest, auch die Zuschauer. Emotionen lasse ich nur vor und nach dem Spiel zu. Aber für einen Feldspieler ist das etwas anderes. Er kann mit einem Check Energie ins Spiel bringen, weil der Funke dadurch zum Publikum überspringt.

Sie könnten einfach eine Saison anhängen, zumal Sie nach wie vor einer der besten Torhüter der Liga sind. Was hindert Sie daran?

Der Hauptgrund ist: Mein Körper braucht länger, um sich von den Belastungen zu erholen. Ich will nach der Karriere nicht das Gefühl haben, ich hätte ihn kaputt gemacht. Und als es dem Team im Dezember und Januar nicht lief, spielte ich ebenfalls nicht auf dem Niveau, das ich von mir erwarte. Zum Glück ging es zuletzt wieder besser. Aber es könnte sein, dass ich künftig mein Niveau nicht nur ein paar Wochen, sondern vielleicht eine ganze Saison nicht mehr halten kann. Davor habe ich Respekt.

Sind Sie einer, der viel grübelt, wenn es nicht läuft?

Ja, und das macht dich mental müde. Weil du weisst: Jetzt wird vom Goalie erwartet, das Team aus der Krise zu führen. Deshalb bin ich auch froh, wenn ich nicht mehr derjenige bin, der den Karren aus dem Dreck ziehen muss. (lacht)

Sein schwierigster Moment: Im letzten Playoff-Halbfinal gegen den SCB spielte Hiller, obwohl sein Vater während der Serie verstarb. (Foto: Raphael Moser )

Als Sie 2016 nach Biel kamen, war der Club bestenfalls ein Playoff-Wackelkandidat. Zuletzt erreichte der EHCB zweimal den Halbfinal. Wie haben Sie diese Entwicklung erlebt?

Ich bin stolz darauf, konnte ich einen grossen Teil mit beeinflussen. Mittlerweile ist es schon fast negativ, wenn wir uns nicht in den Top 4 klassieren. In Biel gibt es eine Basis, auf die du vertrauen kannst. Nicht zuletzt, weil es im Team einige positive Veränderungen gegeben hat.

Inwiefern?

Wir haben hungrigere Spieler im Kader. Die sind nicht einfach nur mit der Playoff-Qualifikation zufrieden. Und denen ist es nicht egal, wenn wir nach drei Siegen das vierte Spiel verlieren. Zudem hatten wir zwar in jeder Saison eine Krise, aber wir haben stets einen Weg gefunden, diese zu überstehen.

Und nun könnten Sie Ihre erfolgreiche Karriere mit einem Titel krönen.

Wenn jeder als Meister aufhören würde, dann wären noch nicht viele Spieler zurückgetreten. (lacht) Es wäre falsch, zu sagen, ohne Titel mit Biel ist meine Karriere nicht erfolgreich verlaufen. Hätte mir in meiner Jugend einmal jemand gesagt: Du wirst neun Jahre in der NHL spielen, dann hätte ich das sofort genommen. Schliesslich stand ich nie in einer Junioren-Auswahl, wusste noch mit 18 nicht, ob ich jemals vom Eishockey würde leben können.

Im letzten Jahr stand Biel an der Schwelle zum Playoff-Final. Die Serie gegen den SCB war aufwühlend. Für Sie ganz besonders, weil damals Ihr Vater starb, Sie trotzdem weiterspielten.

Es war eine extrem schwierige Zeit. Wirklich realisiert habe ich es erst, als wir ausgeschieden waren. Da liess ich es an mich heran, Erinnerungen kamen auf, dann ist alles zusammengebrochen. Während des Halbfinals hatte ich versucht, den Tod meines Vaters ein Stück weit zu verdrängen, damit es meine Leistung möglichst wenig beeinflusst. Doch das war schwierig.

War es der schwierigste Moment Ihrer Karriere?

(überlegt) Mit allen Umständen, ja. Es war eine emotionale Achterbahnfahrt. Andererseits war ich gesund, konnte spielen. Als ich 2011 mit Gleichgewichtsproblemen zu kämpfen hatte und nicht wusste, ob es je wieder besser würde, war das viel schwieriger.

Weshalb?

Brichst du dir ein Bein, weisst du: Wenn der Gips weg ist, kannst du wieder trainieren. Bei einer Gleichgewichtsstörung kann dir niemand sagen, wie lange du pausieren musst. Ich war immer einer, der noch mehr pushte, wenn es nicht lief. Aber in diesem Fall löste das die gegenteilige Wirkung aus. Zu akzeptieren, alles langsamer anzugehen, das war nicht einfach.

Sie hatten danach nie wieder Probleme, wurden zu einem der erfolgreichsten Vertreter der Schweizer Goalie-Geschichte. Mittlerweile sucht die halbe Liga verzweifelt nach Torhütern. Was ist passiert?

Bucher, Pavoni, Tosio. Später Aebischer, Gerber, ich, Stephan. Es gibt in diesem Land eine grosse Torhütertradition. Doch dann entstand eine Lücke. Weil es hier einerseits nicht genug Spieler hat, um jedes Jahr einen solchen Torhüter rauszubringen. Aber es gibt noch einen anderen Aspekt.

Welchen?

Es wird für einen Club immer schwieriger, einem jungen Goalie eine Chance zu geben. Mittlerweile rechnen zehn von zwölf Teams in der National League mit dem Playoff. Die Erwartungen sind viel höher als vor zehn Jahren, als es noch mehr Ausbildungsteams gab, die trotz des Risikos auf junge Spieler setzten.

Sie wären der ideale Mann, um Talente zu fördern.

Ein guter Goalie macht nicht automatisch einen guten Coach. Und ich habe so viele Stunden in der Eishalle verbracht, dass ich jetzt nicht noch öfter dort sein möchte. Aber ich möchte meine Erfahrungen weitergeben, könnte mir etwa vorstellen, dereinst Goaliecamps zu organisieren, weil ich davon sehr profitiert habe. Doch im Moment möchte ich zuerst Dinge tun, auf die ich in den letzten Jahren verzichten musste.

Langweilig dürfte Ihnen jedenfalls nicht werden. Sie besitzen eine Kitesurf-Firma, sind Mitinhaber einer Handelsplattform für Kaffee und beteiligt an einem IT-Unternehmen …

… weshalb es mir auch leichter fällt, meine Karriere zu beenden. Gleichzeitig sind es zwei paar Schuhe, ob du als Investor tätig oder im Daily Business involviert bist. Ich will zuerst erleben, ob mich das so packt wie das Eishockey.

Was werden Sie am meisten am Eishockey vermissen?

Das Teamleben mit den vielen Individuen, die für ein Ziel arbeiten. Die positive Energie, die Erfolge auslösen, das kannst du im Hockey alle paar Tage erleben. Ich glaube nicht, dass künftig alle klatschen und meinen Namen skandieren, wenn ich in der Privatwirtschaft etwas gut mache. (lacht)