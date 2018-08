Millionen-Streit zwischen EHC Kloten und Gaydoul beigelegt

Im «Tages-Anzeiger» wird der ehemalige EHC-Boss Philippe Gaydoul zitiert: «Wir haben einen Vergleich erzielt, über die Summe wurde Stillschweigen vereinbart.» Auch Lehmann bestätigte gegenüber Keystone-SDA, dass er und Gaydoul die Angelegenheit schon seit längerem geregelt haben.

Zum Streit kam es, nachdem Gaydoul 2015 den Klub an eine nordamerikanische Investorengruppe verkaufte und den neuen Besitzern zusicherte, in den ersten beiden Jahren nach dem Verkauf je eine Million in den Verein einzuschiessen. Nachdem die Investoren den Klub nach nur einem Jahr an Lehmann weiterverkauften, sah sich Gaydoul nicht mehr an diese Zusicherung gebunden. Der Streit landete bis vor dem Bezirksgericht Bülach, welches im Frühling den Vergleich aussprach. (mcp/si)