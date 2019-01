Mottet ist der Neymar des Schweizer Eishockeys

Killian Mottet hat sich einen Ruf als Schwalbenkönig eingehandelt. Der Flügelstürmer des HC Fribourg-Gottéron wurde bereits mehrfach für seine Schauspiel-Einlagen bestraft. Am Samstagabend zeigte der 28-Jährige wieder einmal, wie gut er Neymar imitieren kann.

Gottéron spielt vor eigenem Anhang gegen den SC Bern. Die Freiburger tauchen vor dem Tor der Gäste auf, Marc Kämpf steht hinter Mottet und stösst ihn leicht in den Rücken. Dass Angreifer dabei hinfällt, ist noch nachvollziehbar, doch wie er anschliessend theatralisch sein Gesicht in den Handschuhen vergräbt und wie ein sterbender Schwan liegen bleibt, geht gar nicht. So wird er seinen Übernamen als Schwalbenkönig nicht mehr los.

Ex-Profi Dino Kessler stellte das Video der Szene auf Twitter und schrieb dazu: «Das wird nervig. Komm schon, steh auf.»

This is getting annoying. Come on, get up. pic.twitter.com/Z7rtU9D2fV — Dino Kessler (@dino_kessler) 26. Januar 2019

Ein User erkannte ebenfalls umgehend, wie theatralisch sich Mottet fallen liess und bittet darum, dass es im Hockey nicht so wie im Fussball werden soll:

Please don’t let hockey become like football ?? — Darren Marsden (@marsdendd) 26. Januar 2019

«Brutaler Tauchgang», schreibt Misko Antisin dazu. Der Ex-Profi, der für den ZSC (1986/86), Ambri-Piotta (1986 bis 1990), den EV Zug (1990 bis 1998), Lugano (1998 bis 2001) und Genf-Servette (2001 bis 2003) gespielt hat, teilte während seiner Aktivzeit gerne aus und musste aber auch immer wieder selber einstecken.

Brutal dive — Misko Antisin (@Misko_Antisin) 26. Januar 2019

Einer bezeichnet Mottet gar als «Arme Taucher-Diva»:

Poor Diving Diva — Dirty Dinu (@Dirty_Dinu) 26. Januar 2019

Andere sind zwar der Ansicht «Crosscheck bleibt Crosscheck», doch ein solcher war es offensichtlich nicht. Mottet muss nun wohl damit rechnen, die nächste Busse zu erhalten. Bern kassierte in Freiburg übrigens zwei Strafen und siegte 2:0. Gegen das Heimteam wurden vier Strafen ausgesprochen, wobei Mottet keine in der Kühlbox absitzen musste.

Bereits im Oktober musste Mottet für das Vortäuschen eines Fouls dem Verband 2000 Franken als Strafe überweisen.

Das ist der Beweis, wie unsportlich Kilian Mottet von @FrGotteron spielt. Das war auch gg @HCAP1937 #hcap so: #MottetHandGottes. Und nun: #MottetNeymar (war auch gg Ambri so). Gut, dass ein solcher Schauspieler endlich an die Kasse kommt. Wir sind hier nicht beim Fussball https://t.co/1CEzaFMHEj — Homo Hockeyensis (@homohockeyensis) 29. Oktober 2018

(ddu)