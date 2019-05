Neue Gesichter, neue Impulse

Die Stille war durch die Anstrengungen und Umstände beim Besitzerwechsel bedingt. Doch wenn nichts nach aussen dringt, heisst das noch lange nicht, dass nichts passiert. Wenn der EHC Kloten nun am kommenden Montag offiziell in die Saison 2019/20 aufbricht, so tut er das nicht nur unter neuen Besitzern, sondern auch unter ganz anderen Bedingungen als noch vor einem Jahr. 2018, eine Woche nach dem Abstieg, hatte Kloten noch keinen einzigen Spieler unter Vertrag. «Wir sind im Vergleich zu 2018 fast zwei Monate weiter», sagt CEO Pascal Signer denn auch. Auf die Mannschaft bezogen, heisst das konkret: Es fehlen einzig noch ein zweiter Ausländer und ein Verteidiger; dazu in der Führung der Assistenzcoach von Trainer Per Hanberg.

Da und dort war in Sachen EHC Kloten von einem «House Cleaning» nach dem frühen Scheitern im Swiss-League-Playoff zu lesen gewesen – was doch ziemlich übertrieben erscheint. Denn dass ein im Frühling entlassener Trainer nicht mehr eingestellt wird, ist nun wirklich keine Überraschung. In der Saisonanalyse hat man sich in Kloten indes nicht damit begnügt, das Aus im Viertelfinal nur am Trainer festzumachen. «Ist die Struktur in der Abteilung Sport noch zeitgemäss? Wie bringen wir die Spieler wieder an ihr Optimum? Was waren die Gründe für das frühe Ausscheiden?» – so lauteten gemäss Signer Fragen, die in der internen Analyse erörtert wurden.

Prävention im Vordergrund

Die Antworten darauf führten hin zu einer internen Reorganisation, zu neuen sowie professionelleren Strukturen. «Ausserdem wollen wir bewusst durch neue Gesichter der Mannschaft neue Impulse vermitteln», erklärt Pascal Signer. Im medizinischen Bereich soll mit neuen Methoden mehr in Richtung Verletzungsvorbeugung gearbeitet werden. Das alles wird von einer Ärztin, die eine Masterarbeit über Prävention im Eishockey verfasst hat, beratend begleitet. Der Deutsche Michal Dautzenberg, ein diplomierter Sportlehrer mit Erfahrung in diversen Eishockey-Vereinen, hat von Frédéric Rothen das Off-Ice-Training übernommen, sodass das das Team auch dort neue Wege beschreiten wird. «Dazu soll ein Mentalcoach während der ganzen Saison begleiten» kündigt Signer an. Ein weiterer Wechsel: Beat Equilino bleibt zwar Teammanager, die Verantwortung für die Medienarbeit aber gibt der frühere Verteidiger ab. Denn 50 Prozent seiner Anstellung sind für einen in Zukunft noch wichtigeren Bereich vorgesehen: das Scouting. «Von National League bis Mysports League wird er Spieler oder Gegner beobachten», führt Pascal Signer aus. Der CEO selbst ist erst auf Ende der Saison 2017/18 nach Kloten gekommen. Dass er von der neuen Führung als «Delegierter des Verwaltungsrats» bestimmt wurde, zeigt die Wertschätzung für die geleistete Arbeit des Ostschweizers.

Kurztrainingslager im Wallis

«Die Arbeit mit jungen Spielern» galt als Teil des Anforderungsprofils des neuen Trainers. Simon Knak, an der U-18-WM als Captain dabei, ist einer aus dem Nachwuchs, der für die nächste Saison definitiv ins Kader der ersten Mannschaft aufgenommen wurde. Sechs Elite-Junioren absolvieren zudem die Vorbereitung mit dem Swiss-League-Team, das vom 14. bis 17. August ein Kurztrainingslager im Wallis absolvieren wird. Sechs Testspiele stehen bis zum Meisterschaftsstart bereits auf dem Programm, ein siebtes Anfang September soll noch hinzukommen. (Zürcher Unterländer)