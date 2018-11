Der EHC Kloten und der November, das passte in der Vergangenheit irgendwie nicht, da fiel das Team nicht selten in ein Leistungsloch. Diverse Trainer schon konnten von diesem Phänomen be­richten, sie überlegten sich, wie das zu ändern sei – aber sie fanden keine Antwort und damit auch keine Lösung.

Nun ist die Liga eine andere, und im November präsentieren sich die Klotener Eishockeyspieler ganz anders als zuletzt: Vier Spiele, vier Siege – ist die bishe­rige Monatsausbeute. Und die sechs Erfolge aus den letzten sieben­ Partien können sich ebenfalls sehen lassen. Das wäre eigentlich die Bilanz eines Teams aus dem Spitzenquartett – aber dorthin fehlen wegen des schwachen Oktobers acht Punkte. Noch drei Meisterschaftsspiele und ein Cupmatch (gegen Zug) fallen auf den November. Gegen Zug heute könnte der fünfte Erfolg in Folge realisiert werden. Jussi Jokinen, die neue Attraktion, hat noch sechs Partien vor sich, drei (inklu­sive Cup) in Kloten. Wer ihn sehen will, muss sich sputen.

Überragender Jokinen

Auch andere Statistiken zeigen zumindest einmal schöne Momentaufnahmen. Zuoberst steht Jussi Jokinen. Nach zwei Partien beträgt sein Punkteschnitt pro Match 4,5. Damit führt er in dieser Disziplin mit klarem Abstand. Auf den nächsten Plätzen liegen Philip-Michael Devos (Ajoie) mit 1,71, Sven Leuenberger (EVZ) mit 1,67 Punkten. Auf Rang 6 steht Jokinens Teamkollege Ryan MacMurchy (1,50). Rang 12 belegt Jack Combs (1,25 aus vier Partien), Rang 14 Fabian Sutter (1,12).

Und auch bei den Torhütern haben­ die Klotener sich nach vorne­ gearbeitet. Andrin Seifert weist nach acht absolvierten Partien nun eine Abwehrquote von 90,72 Prozent auf – das entspricht dem 6. Rang. Platz 2 belegt Kloten inzwischen in der Power­play-Auswertung. Weniger gut sieht die Unterzahlbilanz mit Rang 8 aus (obwohl die letzten zwei Gegner keinen Powerplaytreffer erzielen konnten).

MacMurchy oder Combs?

In Zug hat Kloten 6:4 gewonnen, aber in jenem Match hat der Schlendrian so richtig eingesetzt, der die Mannschaft auf den unguten Weg in die sieben Niederlagen in Folge führte. Die Zuger haben mit Pontus Wider­ström einen Schweden in der Mannschaft, der zuletzt mehrere Male in der National League für den EVZ auftrat. Bei Kloten fehlen weiterhin die verletzten Seydoux, Adrian Brunner, Mettler und vielleicht ein weiteres Mal Romano Lemm. Ob der zweite Ausländer neben Jokinen heute MacMurchy oder Combs heisst, wird im Aufwärmtraining entschieden. (Zürcher Unterländer)