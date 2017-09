Sechs Klotener Tore im Thurgau

Der EHC Kloten hatte vor den Cup-Sechzehntelfinals als ein Kandidat für eine negative Überraschung gegolten. Fünf Niederlagen in Folge in der Meisterschaft, nie mehr als zwei Tore geschossen – das schien eine gute Ausgangslage für den HC Thurgau aus der zweithöchsten Liga zu sein. Doch am Ende war der Klub aus der Swiss League ohne jegliche Chance, schoss der «angezählte» Cupholder sogar die meisten Tore des Abends.

Die sechs Treffer vor 1320 Zuschauern in Weinfelden bedeuteten indes mehr als die Bestmarke am ersten Sechzehntelfinal-Abend. Inklusive der zwei letzten Vorbereitungsspiele hatte Kloten in sieben Partien nicht öfter als zweimal getroffen. Und sechs Tore hatte es in dieser Saison inklusive aller Vorbereitungsspiele schlicht noch nie gegeben.

Ob diese Treffer den «Knoten» im Klotener Angriffsspiel gelöst haben, wird sich erst in den nächsten Partien weisen, den Meisterschaftsauftritten in Fribourg (Freitag) und gegen Langnau (am Samstag).

Aber fürs Selbstvertrauen müsste der Abend in der Güttingersreuti ein guter gewesen sein. Kloten geriet zwar schon nach 95 Sekunden in Rückstand, und das erst noch bei einer Strafe von Thurgau-Verteidiger Simon Schnyder (der nicht weniger als viermal auf der Strafbank Platz zu nehmen hatte). Doch noch im gleichen Powerplay glich Verteidiger Mattias Bäckman aus. Und Romano Lemm brachte seine Mannschaft nach neun Minuten 2:1 in Führung.

In neun Spielminuten also hatten die Klotener bereits so viele Treffer erzielt, wie sie sonst in 60 Minuten zustande bringen. Wer auf mehr gehofft hatte, musste ein bisschen warten – dafür ging es dann so richtig los. Innerhalb von acht Minuten gab es viermal Klotener Torjubel. Den Anfang machte nach 30 Minuten Lemm, es folgten Daniele Grassi, Robin Leone und Roman Schlagenhauf.

Romano Lemm hat wie schon letzte Saison im Cup seinen Weg zum gegnerischen Tor gefunden. Im letzten Wettbewerb erzielte der 33-Jährige zwei Treffer zum 3:2-Sieg im Halbfinal über Lausanne. Zwei Skorerpunkte erzielten auch Daniele Grassi, Steve Kellenberger, Robin Leone und Marc Marchon. Was auffällig war: Tim Bozon kam im ganzen Match nur gerade auf acht Einsätze. Im Tor erhielt Dennis Saikkonen eine Chance, seinen ersten Sieg für Kloten in einem Pflichtspiel zu feiern.

Lausannes Abschied

Der Titelverteidiger qualifizierte sich souverän, aber ein NLA-Team (oder NL-Team) blieb dennoch auf der Strecke: Der HC Lausanne unterlag in Pruntrut dem HC Ajoie 2:4. Die Lausanner, vor einem Jahr Halbfinalist und vor zwei Jahren Finalgegner der ZSC Lions, reisten nur mit einem Ausländer nach Pruntrut (Nicklas Danielsson) und schienen nach Kneubühlers Treffer zum 2:1 dennoch zu gewinnen. Innerhalb von drei Minuten des Schlussdrittels drehte Ajoie den Match mit zwei Toren, Hazen setzte den Puck zum 4:2 für den Aussenseiter ins leere Lausanne-Tor.

Ambri-Piotta setzte sich gegen die EVZ Academy nach zwei Rückständen erst in der Verlängerung durch: Peter Guggisberg schoss das 2:2 und nach 73 Zusatzsekunden das 3:2. Visp schlug La Chaux-de-Fonds dank zweier Treffer in der letzten Minute (59:16 und 59:48) 3:2.

11 829 Zuschauer (im Schnitt 1479) kamen zu den Spielen, am meisten (3847) ins Kleinholz, wo Olten Langenthal 3:2 schlug. (red)