Sehr viel Pech für Bülach im Kampf um die Playoffs

Nach einer dramatischen Schlussphase verlieren die Eisbären in der heimischen Hirslen gegen Seewen unglücklich im Penaltyschiessen mit 2:3. Im wichtigen Spiel um den letzten Playoff-Platz gegen den direkten Konkurrenten Seewen gelang den Eisbären in der 3. Minute nach einem schweren Fehler des gegnerischen Torhüters das Führungstor. Der Bülacher Torschütze Marvin Alena erklärte das 1:0: «Von der Mittellinie aus lupfte ich den Puck in Richtung Gästetor und wollte mich auswechseln lassen. Doch auf einmal jubelten meine Mitspieler. Erst da realisierte ich, dass mein Befreiungsschlag im Netz landete.» Der Seewner-Goalie Fabrice Kruijsen bugsierte die Scheibe unglücklich via seiner Schultern über die Torlinie. Doch nur drei Minuten später glichen die Innerschweizer nach einem Powerplaytor zum 1:1 aus. In der 12. Minute verpasste Nico Alena, der jüngere Bruder von Marvin das zweite Bülacher Tor. Nur zwei Minuten später entwischte der schnelle Remo Ottiger in Unterzahl. Doch der 22-jährige Center scheiterte am Schwyzer Torhüter. Kurz vor Drittelsende konnten die Eisbären in doppelter Überzahl agieren. Doch diese günstige Gelegenheit blieb ungenutzt.

Viele Bülacher Chancen Nach einem verhaltenen Start ins zweite Drittel kamen die Eisbären erst ab Spielmitte zu weiteren Torchancen. Doch Topscorer Robin Ganz verfehlte zweimal das Führungstor nur knapp. Gegen Ende des Mitteldrittels durften die Bülacher für sechs lange Minuten in Überzahl agieren. Doch ausser einem Pfostenschuss resultierte nichts Zählbares. Bülachs Torhüter Joel Messerli zum ungenügenden Powerplay: «Als Goalie ist es frustrierend mitanzusehen, wenn das Offensivspiel nicht wie gewünscht funktioniert. Bei uns fehlte die letzte Überzeugung im Abschluss.» Zudem ergänzte das 19-jährige Torhütertalent: «Die Seewner standen defensiv sehr kompakt. Vielleicht hatten sie aber auch mehr Siegeswillen als wir.» Das schlechte Bülacher Powerplay rächte sich beinahe, als den Gästen bei zwei abgelenkten Weitschüssen ein Erfolgserlebnis nur knapp verpassten.

Remo Ottiger zuversichtlich

In der 43. Minute schlenzte Bülachs Verteidiger Roman Bucher die Scheibe ins Netz zum 2:1. Kurz darauf prallte ein Schuss von Marvin Alena an den Seewner-Torpfosten. In der dramatischen Schlussphase drückten die Gäste auf den Ausgleich. Bereits 90 Sekunden vor Matchende nahmen die Innerschweizer ihren Torwart aus dem Gehäuse. Und zwei Sekunden vor der Schlusssirene erzielten die Seewner doch noch das glückliche 2:2. In der spannenden Verlängerung gab es keinen Sieger. So musste das Penaltyschiessen entscheiden. Dort wurde der Seewer Rolf Portmann als einziger Schütze zum Matchwinner. Der 22-jährige Eisbären-Verteidiger Marvin Alena berichtete nach Spielschluss: «Nach dem Führungstor hätten wir den Sack zumachen müssen. Wir spielten aber zu defensiv und wollten das knappe Resultat nur noch über die Zeit retten.» Der Bülacher-Trainer Ramon Schaufelberger meinte enttäuscht: «Das ist eine ganz bittere Niederlage. Wir waren das klar bessere Team. Der Kampfgeist und die Disziplin stimmten. Daher kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen.» Der emsige Remo Ottiger gibt sich trotz der schlechten Ausganslage für das Erreichen der Playoffs zuversichtlich: «Am Mittwoch werden wir in Dübendorf sicher gewinnen und die Basler werden hoffentlich den Seewner zeitgleich ein Bein stellen.» ()