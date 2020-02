Sensationeller EV Dielsdorf-Niederhasli – aber reichen die Kräfte?

«Das war Playoff-Eishockey», schwärmte nach der Schlusssirene Serge Cornioley. Der Dielsdorf-Niederhasli-Sportchef bezog seine Meinung auf die Spielqualität, die Partie war schnell, umkämpft und mit technischen Einlagen. Cornioley war aber zudem ganz einfach sehr glücklich, weil seine Truppe mit Illnau-Effretikon den wohl stärksten der 20 Ostschweizer Zweitligisten schlagen konnte.

Solidarische Teamleistung

Die erste Partie der Best-of-5-Serie verloren die Unterländer am vergangenen Samstag in Effretikon nach einer 1:0-Führung 1:6. Nun glückte dem Team von Trainer Michael Ungricht die Revanche. Gewonnen hat der EVDN, weil er den Sieg mehr wollte, weil er mit Luca Forrer einen Goalie hatte, der ein Dutzend Mal mirakulös abwehrte, weil Verteidiger Silvan Volkart hinten die kniffligsten Situationen bereinigte und vorn dreimal wie ein Topscorer auftrat und weil die ganze Mannschaft insgesamt einen guten Tag einzog und sich in gegnerische Schüsse warf.

Dielsdorf-Niederhasli verteidigte defensiv solidarisch...

Die beiden EVDN-Matchwinner Forrer, der Sohn von FC-Regensdorf-Sportchef René Forrer, und Volkart wollten nach der Schlusssirene denn auch keine persönlichen Komplimente für ihre Exploits annehmen. «Wenn einem von uns eine Topleistung gelingt, dann nur, weil das Team ihm das ermöglicht», meinten sie.

«Ich bin so stolz auf diese Mannschaft.» Bereits vor dem Siegtor, beim Stand von 3:3, lobte Dielsdorf-Niederhasli-Sportchef Serge Cornioley das Team.

Illnau-Effretikon, angeführt vom 28-jährigen Philippe Beeler, der sechs Saisons lang in der zweithöchsten Schweizer Liga (GCK Lions und Winterthur) gespielt hat, und dem ehemaligen Dübendorfer und Bülacher Carlo Fäh, führte auch im zweiten Playoff-Aufeinandertreffen zwischen den beiden Teams die feinere Klinge. Nach dem ersten Drittel stand es 1:1. Im Mitteldrittel übernahm indes Dielsdorf-Niederhasli das Kommando. Das zahlte sich aus. Volkart schoss in der 31. Minute das 2:1. Danach handelten sich die Gastgeber von den kleinlich pfeifenden Schiedsrichtern im Mitteldrittel noch acht Strafminuten ein. Eine Überzahlsituation nutzte der EIE zum 2:2. Wieder mit einem Spieler mehr ging der Gast in der 44. Minute gar 3:2 in Führung.

... und stürmte ebenso solidarisch nach vorne (Bilder: Leo Wyden)

Eine Minute später fiel der Ausgleich zum 3:3 – ebenfalls in Überzahl. Beide Teams spielten offensiv weiter. Die Begegnung war so rasant, dass in der 50. Minute, beim Stand von 3:3, EVDN-Sportchef Cornioley spontan meinte: «Ich bin so stolz auf diese Mannschaft.» Volkart mit seinem Siegtor in der 54. Minute zum 4:3, einem souverän verwandelten Penalty, unterstrich die Aussage des Sportchefs. Die Gastgeber hatten nach dem 4:3 noch weitere brenzlige vier Minuten in Unterzahl zu überstehen. «Der Sieg hat Kraft gekostet», meinte nach der Partie Trainer Ungricht. Bereits am Donnerstag findet die dritte Begegnung statt. Der Coach weiss auch, dass Illnau-Effretikon den grösseren Kader hat. Trotzdem bleibt er positiv. «Wir haben schon einen Plan», sagt er.

Ungricht und Kress bleiben

Definitiv für die nächste Saison ist, dass Michael Ungricht und sein Assistent Pascal Kress auch in der kommenden Saison das EVDN-Fanionteam trainieren werden. "Wir sind mit beiden sehr zufrieden", begründet Serge Cornioley den Entscheid. Der Dienstag war insgesamt ein Freudentag für Ungricht: Der Thurgauer feierte auch seinen 27. Geburtstag - neben dem tollen Sieg gegen Illnau-Effretikon.

EVDN-Trainer Michael Ungricht feierte am Dienstag einen wichtigen Sieg und seinen Geburtstag.