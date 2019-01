So hätte es jedes Mal sein sollen

Diese Spiele gegen die Farmteams haben es in sich. Sie verlocken zu lockerem Spiel. Das wäre für Kloten am Sonntag in Lugano gegen die Ticino Rockets beinahe schiefgegangen. Und es wirkte gestern noch einige Zeit nach. Die Mannschaft benötigte etwa zehn Minuten Anlaufzeit, um sich wieder ein höheres Tempo anzueignen. Als das dann da war, war die Sache klar. Zum ersten Mal in dieser Saison gegen dieses Team. In Zug hatte es im September ein 6:4 und im ersten Match des Jahres gar eine 1:2-Niederlage abgesetzt, im ersten Heimspiel gab es ein 6:5 dank eines Treffers in der 60. Minute durch Jussi Jokinen. Dass sich Kloten mit dem Farmteam des EVZ dreimal so schwergetan hat, ist angesichts des Qualitätsunterschieds nicht gerade logisch.

Gestern nun gab es den ersten klaren Sieg. Der stand nach 40 Minuten und dem 4:0-Zwischenresultat fest. Marc Marchon erzielte den letzten Treffer des Abends. Sein 5:1 war das zweite Goal des Stürmers, der auf drei Skorerpunkte kam und bereits 15 Tore geschossen hat. Klotens Trainer André Rötheli war zufrieden mit der Leistung seiner Spieler. «Wir haben nach den ersten zehn Minuten super gespielt», lobte er. Der Gegner gab zwar nie auf, aber von System war relativ wenig zu sehen. Kaum erhöhten die Klotener ihr Tempo, war die Academy-Auswahl chancenlos.

Wirre Zuger

Wie wirr die Zuger auf dem Feld herumfuhren, zeigte sich bei der Klotener Führung. Im Powerplay verlor Back die Scheibe, fast alle Zuger fuhren nach vorne, sodass Kloten – nach dem Scheibengewinn – einen Konter fahren konnte, den Romano Lemm abschloss. Kontergoals im Powerplay sind eher eine Seltenheit. Kloten schoss noch einen zweiten Treffer in Überzahl, die Powerplayquote lag bei 50 Prozent und nähert sich langsam wieder den guten Werten von vor Weihnachten an. Marchon konnte auf Zuspiel Tukonens den Puck ins leere Tor spedieren (4:0).

Adrian Brunner erzwang mit wichtigem Nachsetzen das 2:0, er hat seit seinem Comeback schon zwei Goals erzielt und damit doppelt so viele wie vor seiner langen Verletzungspause, die im November begann. Wie Thibaut Monnet das 3:0 schiessen konnte, belegte erneut, dass die Zuger alles andere denn systemgetreu unterwegs waren. Nach einem Pass war der Routinier allein vor Goalie Luca Hollenstein. Der Schlussmann der U-20-Nationalmannschaft zeigte zwar eine gute Partie, aber die Klotener Abschlüsse waren zu gut. Monnet schoss überlegt ein. Er ist bereits bei 14 Toren angekommen.

Kein einziger Zuger Fan zu sehen

Die Ausländer mussten sich gestern mit je einem Assist begnügen, Jack Combs wurde vom Schiedsrichter – mit Joris Müller wurde nur ein Headreferee eingesetzt – ein wohl reguläres Goal aberkannt. Er wollte eine Goaliebehinderung gesehen haben. Dafür schickte Müller später Combs noch für vier Minuten auf die Strafbank. Damit machte er sich nicht gerade beliebt – seine Regelauslegung in den letzten paar Minuten nahm ein bisschen groteske Züge an.

Kloten spielt übermorgen Freitag bereits wieder zu Hause, gegen Thurgau. Dann geht es darum, die Position noch weiter zu festigen. Und dann werden die Ränge im Bereich der Gästefans auch wieder gut besetzt sein. Gestern war kein einziger Anhänger der EVZ Academy auszumachen. Dennoch waren 3994 Besucher gekommen. Die 3902 aus dem ersten Heimspiel gegen diese Mannschaft bleiben die Saison-Minusrekordzahl im Klotener Stadion. Da La Chaux-de-Fonds in Winterthur nach Penaltyschiessen verlor, rückte Kloten auf Rang 3 vor. Das Spitzenquartett mit Olten, Ajoie, Kloten und La Chaux-de-Fonds liegt vier Punkte vor Langenthal und Rang 5.

(Zürcher Regionalzeitungen)