Schafft die Schweiz den Gruppensieg?

Weil sich Hämeenlinna PK bei seiner Spengler-Cup-Premiere am Mittwochnachmittag bei der 3:4-Niederlage nach Verlängerung gegen Dinamo Riga einen Punkt sicherte, benötigt die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft in ihrer Partie gegen die Finnen noch einen Zähler, um die Gruppenphase auf Platz 1 abzuschiessen. Damit wäre das Team von Patrick Fischer direkt für die Halbfinals qualifiziert, die am Samstag stattfinden. Headcoach Fischer war zwar nach dem 6:1-gegen Riga zufrieden, dennoch verlangt er eine Steigerung, namentlich im Powerplay. Gerade in Überzahl hat HPK gegen die Letten mit drei Treffern überzeugt. (fal)