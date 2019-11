Ständig unterwegs in Sachen Eishockey

Simon Kindschi könnte ein Lied davon singen. Der Bündner war in der letzten Saison einer, der mit B-Lizenz von Langnau zu Kloten wechselte. Einer, für den es in der National League nur Platz gab, wenn andere verletzt waren, einer, der deshalb in der Swiss League Spielpraxis sammeln sollte und konnte. Kindschi reiste hin und her zwischen Langnau und Kloten, manchmal wusste er am Morgen nicht, wo er am Abend sein würde.

Tim Grossniklaus hat es da in dieser Saison besser, obwohl auch er von Langnau mit einer B-Lizenz zu Kloten kam: Der Club stellt ihm in Kloten eine Wohnung zur Verfügung, er muss nicht noch immer ins Emmental reisen. Ausser, die Tigers brauchen ihn, weil das Personal knapp ist. An zwei Wochenenden war das der Fall, gespielt hat er zweimal für Langnau: Gegen Lausanne und im Cup gegen Olten. Gegen Genf war er auf der Bank und tat das, was kein Spieler gerne tut: zuschauen.

«Berner bleibt Berner»

Der Verteidiger hat in den letzten Jahren so manchen Club gesehen und für manches Team gespielt: Für den SC Bern in der National League (2014/15), für die SCRJ Lakers in der Swiss League (15/16 und 16/17), für den HC Davos und Genf-Servette (17/18), für den EHC Olten (18/19), für die SCL Tigers (19/20) und eben für Kloten. Er sagt: «Ein Berner bleibt ein Berner», und stellt damit klar, als was er sich trotz all dieser Wechsel noch immer fühlt.

Als es definitiv wurde, dass die Tigers für ihn keinen Platz haben, sei natürlich auch eine Rückkehr zu Olten Thema gewesen, «doch Kloten hat sich sehr für mich interessiert, Olten hat zudem kurz vorher Dan Weisskopf unter Vertrag genommen». Es sei für jeden Spieler ein gutes Gefühl, zu spüren, dass ein Club einen unbedingt will, sagt Grossniklaus. Und in Kloten setzen die Trainer auf ihn. In fast allen Partien hat er die meiste Eiszeit der Verteidiger. Gegen Winterthur kam er auf 36 Shifts und 23:30 Minuten Spielzeit.

«Ich will meine Leistung hier abrufen, in dem Team, in dem ich zum Einsatz komme, mein Bestes geben», erklärt der 24-Jährige. Er schiebt nach: «Ich lebe im Hier und Jetzt.» So kann man die Situation, ständig in Sachen Eishockey irgendwohin unterwegs zu sein, wohl am besten bewältigen. In Kloten möchte er seine offensive Begabung noch besser einbringen, ein Tor fehlt ihm noch.

Der Unfall 2015

Grossniklaus sagt es immer wieder: «Ich nehme positive wie negative Dinge als Erfahrung mit», er befindet sich noch immer in einem Lernprozess. Neben dem Eishockey absolviert er die BMS (Berufs-Maturitätsschule), die er im Frühling abschliessen wird. Es sieht so aus, als ob er danach ein Fernstudium Richtung Wirtschaft beginnen wird. «Das ist einmal der Plan, die Entscheidung fällt dann, wenn sie getroffen werde muss.» So geht es auch mit seinem Vertrag, der bei den SCL Tigers noch bis Ende Saison 2020/21 läuft. «Das schauen wir dann im Frühling an.» Das «Hier und Jetzt» ist sehr wohl bedingt durch das, was 2015 geschehen ist. In den Sommerferien brach sich Tim Grossniklaus in den Ferien in der Türkei bei einem Badeunfall den sechsten Halswirbel. Rückflug mit der Rega, notfallmässige Operation – er entging ganz knapp einer Lähmung. Fünf Monate benötigte er, um wieder in einem Meisterschaftsspiel antreten zu können. Im Training brauchte es den einen oder andern Check, um zu spüren, dass alles wieder in Ordnung ist, dann kamen die Ernstkämpfe und schliesslich die Erleichterung, dass wirklich alles hält.