Standing Ovations für die Legenden

Es hätte ja nur der Auftakt für einen speziellen Klotener Abend werden sollen. Conny Evensson und Anders Eldebrink waren vom Club für das Wochenende eingeladen worden. Das meisterliche Duo kam vor dem Spielbeginn gegen Olten aufs Eis. Eldebrink liess Evensson den Vortritt. Und der freute sich: «Offenbar haben mich doch einige Leute hier noch nicht vergessen.» Es war die Untertreibung des Abends. Über 5200 Zuschauer waren gekommen, und sie erhoben sich zu einer Standing Ovation, als Evensson zur Mitte schritt, um symbolisch den Puck für den Match Kloten - Olten einzuwerfen. Der Mann, der 1992 kam, selber zwei Titel holte und die Basis für vier Meisterfeiern in Folge legte, wird immer noch enorm geschätzt, weil er nicht nur mit Erfolgen, sondern mit seiner Art unverwischbare Spuren hinterlassen hat.

Die Klotener Mannschaft schien durch die Anwesenheit der Helden beeindruckt. Zu sehr. Sie brachte nur 20 Minuten einigermassen ihre Leistung, dann fiel sie so auseinander, wie sie diesen Winter noch nie auseinandergefallen war. 2:7-Heimniederlage.

Hanberg wusste nichts

So blieb der Auftakt der Höhepunkt des Abends. «Das kann manchmal passieren», sagte Evensson später in den Stadiongängen zur Leistung, bevor er und Eldebrink in die Klotener Garderobe spazierten. Den einen oder andern Spieler kannte Eldebrink ja noch, Kellenberger, Lemm oder Steiner haben unter ihm gespielt. Später wartete ein Fan in den Logengängen, er präsentierte Evensson ein Klotener Dress aus den meisterlichen Jahren. Mit den Unterschriften aller Spieler. Es fehlte nur noch jene Evenssons. Mehr als 20 Jahre später ist dieses Manko behoben.

Dass Eldebrink am Wochenende nach Kloten kommen würde, hatte Trainer Per Hanberg irgendwie mitbekommen. Dass aber auch Evensson anreiste, das versuchte Sportchef Felix Hollenstein vor seinem aktuellen Coach geheim zu halten. Er weiss, dass Hanberg begeistert ist von Evensson, er wollte ihn überraschen. Das ist ihm gelungen. Dass Kloten den Match verloren hat, ärgerte Hanberg selber am meisten. «Ich muss besser werden», sagte er bei seiner Analyse.

Hanberg und Evensson tauschten sich gestern Morgen bei einem Kaffee aus, danach war es für Evensson bereits wieder Zeit, nach Hause nach Karlstad zu fliegen. «Mein Knie bereitet mir seit einiger Zeit Probleme, ich kann schon zwei Jahre nicht mehr Golf spielen», sagt der 74-Jährige. Er hat darum schon auf der Anreise seinem ehemaligen Verteidiger Eldebrink die Anweisung gegeben: «Du musst im Skateathon für mich laufen.» Der Sponsorenlauf war am Sonntag Teil des «Swiss Ice Hockey Day» in Kloten.

Södertälje möchte ihn

Eldebrink und Evensson verfolgten das Spiel aus einer der Logen, in der sie auch später noch über frühere Zeiten diskutierten, lachten oder fachsimpelten. Eldebrink, als Spieler der «Marathon Man» in Kloten, als Trainer von 2005 bis 2012 mit hervorragender Arbeit, ist seit Herbst 2017, als er und Rögle sich trennten, ohne Job im Eishockey. Beim Traditionsclub Södertälje, wo der Verteidiger gross geworden ist, möchten sie ihn gerne wieder dabeihaben. Bruder Kenth Eldebrink, der ehemalige Speerwerfer und Olympia-Bronzemedaillengewinner von 1984, ist bereits im Vorstand. Der SSK spielt wie Kloten nur noch in der zweithöchsten Division.

«Elda» kann sich vorstellen, dort ein bisschen zu helfen, mehr aber nicht. Denn er ist mit anderen Dingen beschäftigt. Auf dem Gebiet der Gemeinde Flen besitzt er Land. Das liegt zwischen Norrköping und Stockholm, nicht allzu weit südlich von Södertälje. 100 Hektaren umfasst sein Besitz, es ist vor allem Waldgebiet. Denn die Jagd ist noch immer seine Leidenschaft. Auch in Kloten ist er über die Bewegungen der Wildtiere bestens informiert. Sein Handy zeigt ihm sofort an, wenn eine der Wildtierkameras durch Bewegungen aktiviert wird. Ein Wildschwein wars am Samstag.

Der 58-jährige Anders Eldebrink ist kräftiger geworden. Weil er so viel körperliche Arbeit wie noch nie verrichtet hat. Zwischendurch half er einem Kollegen als Zimmermann aus, selber baute er an seinem Sommerhaus im Norden und am eigenen Haus. Dass er im Frühling in verschiedenen Schweizer Zeitungen als künftiger Trainer von La Chaux-de-Fonds gehandelt wurde, amüsiert ihn noch immer: «Ich habe mit niemandem in diesem Club auch nur ein Wort gewechselt.»