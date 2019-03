Starkes Bassersdorf ist noch nicht so weit

Underdog Bassersdorf hat im ersten Spiel gegen Favorit Dürnten die Überraschung nicht geschafft. Die Schlussplatzierungen der Unterländer nach der Qualifikation in den vergangenen vier Jahren lauteten 4, 6, 5, 5, während die Oberländer in dieser Zeitspanne jeweils die Plätze 1, 1, 1, 1 belegten. In den Playoffs scheiterte Bassersdorf jeweils bereits in den Achtel- oder Viertelfinals. Auch da waren die Dürntner mit Final, Halbfinal und zweimal Finalsieg klar besser. Verständlich, dass Bassersdorfs Verteidiger Tim Eppler sagt: «Dürnten ist in der Ostschweiz der 2. Liga in den letzten Jahren das Mass aller Dinge.»

Die Bassersdorfer aber haben in den vergangenen Monaten extrem aufgeholt. Seit Trainer Patrick Meichtry das Team führt, zeigen die Unterländer attraktives Rock-’n’-Roll-Eishockey mit solider Verteidigung und schnellem Umschaltspiel. Obwohl die Spieler nur zweimal in der Woche trainieren, sind sie meist bis zur letzten Spielsekunde mit leichten Beinen unterwegs und glänzen mit tollen Spielzügen. In den aktuellen Playoffs haben sie erstmals seit 45 Jahren die Achtelfinals (gegen Zug 2) überstanden. Und nicht nur das. Auch in den Viertelfinals setzten sie sich gegen Seetal mit 3:0-Siegen durch, und in den Halbfinals schalteten sie Kreuzlingen-Konstanz mit 3:2-Erfolgen aus.

Verrückte 67 Sekunden

Nun wartete vorgestern Samstag im Final Goliath Dürnten. Würde die Bassersdorfer Erfolgsserie gegen dieses starke Team weitergehen? Vorerst nicht. Die Unterländer verloren nach starken und intensiven 60 Minuten die erste Partie 3:5.

Beide Teams praktizierten von Beginn an ihr Tempo- und Laufspiel. Dürnten ging in der 13. Minute in Führung, die nur 69 Sekunden später Luca Theodoridis mit einem reaktionsschnellen Schuss aus dem Handgelenk ausglich. Danach wogte die Partie hin und her. In der 28. Minute gelang den Oberländern das 2:1. Besonders ab Beginn des letzten Drittels suchte Bassersdorf vehement den Ausgleich. Und kam zu guten Chancen im Minutentakt.

In der 50. Minute (49:06) endlich glich der erneut überragende Andrin Wilhelm zum 2:2 aus. Noch aber waren die Bassersdorfer Fans am Jubeln, liessen sie zwei Dürntner Tore nur Sekunden danach (49:44 und 50:13) verstummen. Und wieder bliesen die Gastgeber danach zum Angriff. Claude Caminada traf in der 52. Minute die Latte, und weitere Chancen blieben ungenutzt. Dafür trafen die Gäste zwei Minuten vor Schluss ins leere Bassersdorfer Tor zum 2:5, nachdem Goalie Benjamin Geier sein Gehäuse für einen sechsten Feldspieler verlassen hatte. Flügelstürmer Federico Giamboni traf eine Sekunde vor Spielende noch zum finalen 3:5.

«Sie sind zu schlagen»

Die Bassersdorfer, die während der vergangenen Monate als Qualifikationssieger der Gruppe 2 mehrere Partien am Schluss trotz Rückstand noch in einen Sieg umwandeln konnten, geben sich trotz der Playofffinal-Startniederlage nicht geschlagen. Gestern Sonntag hatten die Spieler frei, und heute Montag wird die Marschroute fürs zweite Finalspiel von morgen Dienstag besprochen. «Wir müssen unsere Fehler minimieren und den Gegner zu Fehlern verleiten», hielt Trainer Meichtry fest. Der Coach war trotz der Niederlage nicht deprimiert. Seine Begründung. «Beide Teams haben eine gute Leistung gezeigt.» Andrin Wilhelm fordert, dass sie gegen die effizienten und schnellen Dürntner noch besser forechecken. Was natürlich enorm kräftezehrend ist. «Nach dem Spiel muss man immer ausgelaugt sein. Sonst hat man etwas nicht richtig gemacht», meint der ehemalige Erstligaspieler.

Bassersdorfs TK-Chef Armin Gnehm sieht für sein Team positive Aspekte: «Dürnten war in diesem ersten Spiel einen Tick besser. Aber sie sind zu schlagen.» Auch Andrin Wilhelm schaut positiv in die Zukunft: «Wir haben immer gesagt, dass wir ‹step by step› gehen.»

(Zürcher Unterländer)