Kanadier treffen doch noch im Powerplay

Schon die ersten Minuten zeigen: Das wird keine leichte Aufgabe für Favorit Kanada. Mountfield leistet grosse Gegenwehr und zeigt sich kämpferisch. Aber die zweite Chance können die Favoriten nutzen: Zugs Stürmer McIntyre bringt Kanada mit einem präzischen Schuss mühelos in Führung, nach exzellenter Vorarbeit von Luganos Lapierre und Parenteau (5.). Mountfield bemüht sich um eine Reaktion, die Ahornblätter spielen aber sehr diszipliniert. Die Partie ist interessant, abwechslungsreich. Und die Stimmung ist prächtig, die Fans gehen voll mit. Dank gegnerischer Schützenhilfe bringt McClement (Olten) Kanada 2:0 in Führung, aber nur 14 Sekunden später erzielt Cingel den Anschlusstreffer. Mit dem Resultat von 2:1 für den Favoriten endet das attraktive Startdrittel. Zeit für einen ersten Ahornsirup oder tschechischen Gerstensaft in der Garderobe.

Der mittlere Abschnitt läuft. Und es geht im attraktiven Stil weiter: Zuerst verpassen die Tschechen den Ausgleich, quasi im Gegenzug treffen die Kanadier nur den Pfosten. Wenig später trifft aber AHL-Verteidiger Goluboeuf nach Assist von Kelly. Rybar ist zum dritten Mal bezwungen. Das Tempo und die Intensität bleiben hoch, das ist erfreulich. Und das Bier-Team aus Tschechien hat trotz strapaziöser Woche noch nicht aufgegeben. Erstaunlich: Trotz viel Engagement hat es nach 30 Minuten noch keine Strafe gegeben. Hoppla: Prompt erwähnt, muss ein Kanadier und ein Tscheche in die Kühlbox. Kanadas Goalie Poulin kann sich jetzt über mangelnde Arbeit nicht beklagen.

Dann ein Fehler im kanadischen Powerplay, Dragoun kann alleine losziehen und auf 2:3 verkürzen (35.). Es bleibt spannend in diesem Halbfinal. Trotz guter Chancen bleibt es nach 40 Minuten beim 3:2 für den Cupverteidiger.

Der dritte Abschnitt läuft. Schafft Mountfield noch die Wende? Es wäre doch eine Überraschung. Sie ist immer noch möglich, denn die Kanadier zeigen sich erstaunlich passiv. Goalie Poulin beweist, dass er gute Reflexe hat. Mountfield HK ist nun klar besser und hat mehr Offensivaktionen. Team Canada kommt zu einem druckvollen Powerplay, aber beinahe hätte Mountfield mit einem zweiten Shorthander Erfolg gehabt. Pulin bleibt Sieger im Duell mit Koukal. Es bleibt beim 3:2 für den Favoriten. Die finale Phase in diesem sehr guten und unterhaltsamen Halbfinal läuft.

(fal)