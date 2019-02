«Unbedingt mehr schiessen»

Seit vier Jahren besitzen René Back und seine Ehefrau eine Firma im Fitnessbereich. Die Frau arbeitet bereits dort, Back wird nach seinem Karrierenende dort einsteigen. Doch davor will er noch so lange wie möglich Eishockey spielen – in der laufenden Saison sowieso, und auch für 2019/20 hat er einen Vertrag mit dem EHC Kloten. Weinfelden, Davos, Chur, ZSC Lions, Zug und wieder Davos waren seine Stationen, bevor er auf die Saison 2014/15 in die Flughafenstadt wechselte. Mit Davos wurde er 2011 in Kloten Meister, in seiner letzten Saison im Bündner Dress scheiterte er im Playoff-Viertelfinal 2014 dagegen an Kloten. Und so schätzt Back die Situation vor der Viertelfinalserie seines Teams in der Swiss League gegen Langenthal ein.

Gehen Sie und Ihre Mitspieler auf jeden Fall mit einem guten Gefühl ins Playoff? Oder wirkt die Tatsache, dass in den letzten Partien die Leistungen nicht so gut waren, negativ nach?

René Back: Ja, die letzten drei Partien waren nicht optimal. Doch das ist Vergangenheit. Nun zählt das Jetzt, es steht überall 0:0. Wir sind als Fünfter der Qualifikation Aussenseiter. Man kann sich jetzt hintersinnen und fragen, warum wir nur Fünfte waren. Aber das bringt nichts. Wir schauen nach vorne. Jetzt sollen wir Spieler Freude haben.

Können Sie die jüngsten Leistungen denn einfach ausblenden?

Wir werden es ab Freitag sehen. Wichtig ist, dass wir gut starten. Wir haben in den letzten Wochen auch ziemlich hart trainiert, nun sind die Trainings kürzer, wir sollten spritziger sein. Wir waren drei Qualifikationsspiele nicht gut, was solls. Ab dem ersten Viertelfinalmatch zählt es.

Kann man den berühmten Schalter denn wirklich einfach so umlegen?

Unser Spiel muss jetzt funktionieren. Es braucht etwas Kleines, ein gutes Solo, einen Sieg, ein spezielles Tor, einen gegnerischer Torhüter, der stürzt, starke erste fünf Minuten.

Haben Sie ein Beispiel?

2007 waren wir gegen Zug in der Viertelfinalserie gegen die SCRJ Lakers 0:3 im Rückstand. Am Ende haben wir trotzdem 4:3 gewonnen. Im vierten Spiel, in dem wir hätten ausscheiden können, war Paolo Duca mit zwei Toren und dann im Penaltyschiessen ein grosser Faktor für uns.

Die Klotener Verteidigung hat sehr viel Erfahrung auf höchstem nationalen Niveau. Trotzdem ist das Defensivspiel im bisherigen Saisonverlauf nicht immer überragend gewesen. Warum?

Von den Namen her sind wir sehr gut aufgestellt. Aber wir halten die Scheibe manchmal zu lange, es muss alles schnell passieren. Schneller. Das hat mit der Spritzigkeit zu tun. Da kann man nicht mehr studieren. Die Defensivarbeit ist reine Kopfsache.

Wie schätzen Sie Langenthal ein?

Die Mannschaft spielt vom System her ähnlich wie wir, in der Mittelzone steht sie kompakt und wartet auf Fehler des Gegners. Langenthal hat zuletzt den umgekehrten Weg gemacht: Der SCL kommt aus einem Hoch, wir eher nicht. Aber im Sport passieren Dinge, die kann man nicht erklären. Überraschungen machen doch den Reiz des Sports aus. Eine Ausnahme ist vielleicht Skirennfahrer Marcel Hirscher, der ist immer für den Sieg gut. Das ist hohe Schule, was der macht.

Wie sehen Sie Klotens Chancen in diesem Playoff?

Wenn wir so spielen wie in jener Phase, in der wir neun Siege aneinandergereiht haben, dann wird es am Schluss eng für die Gegner. Die Saison hat gezeigt, wie ausgeglichen es unter den ersten sechs Teams in der Swiss League zu- und hergegangen ist. Nach dem schweren letzten Jahr, als wir gegen den Abstieg gekämpft haben, können wir jetzt etwas gewinnen. Das sind beste Voraussetzungen dafür, dass jeder sein bestes Eishockey zeigen kann.

Gibt es etwas Spezielles, das Sie sich fürs Playoff vorgenommen haben?

Ich will unbedingt mehr schiessen. Das müssen wir allgemein, den Puck mehr aufs Tor bringen. Von der blauen Linie nicht in die Schoner des Gegners schiessen, sondern eben aufs Goal.

(Zürcher Unterländer)