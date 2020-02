Unterländer Eishockey-Zweitligisten fordern Gruppensieger heraus

Der EV Dielsdorf-Niederhasli (EVDN) tritt am Dienstag um 20.45 Uhr beim Amateurteam des EV Zug an. Die Unterländer gehen zwar dem Papier nach als Aussenseiter in die Best-of-5-Serie gegen den Qualifikationssieger der 2. Liga, Gruppe 1. Doch Trainer Michael Ungricht und seine Spieler braucht vor den Innerschweizern keinesfalls angst und bange zu sein. Erstens haben die Unterländer im Achtelfinal bewiesen, dass sie gegen Widersacher dieses Kalibers bestehen können: Mit 3:1 Siegen bodigten sie Küsnacht, den Zweitplatzierten der Gruppe 1. Zweitens taten sie das auf so überzeugende Art und Weise, dass sie Ungrichts Einschätzung, wonach sein Team gegen nominell stärkere Kontrahenten stets sein Potenzial abrufe, felsenfest untermauerten. Und drittens offenbarte Widersacher Zug in seiner Achtelfinalserie Schwächen. Gegen den Aufsteiger Eisbären St. Gallen, der in der Qualifikation-Endtabelle der Gruppe 2 hinter Dielsdorf-Niederhasli gelandet war, setzten sich die Innerschweizer erst in der Verlängerung der entscheidenden fünften Partie durch.

Ungricht warnt zwar davor, die Zuger deswegen zu unterschätzen. Trotzdem freut sich der mit seinen 26 Jahren noch junge Trainer: «Von den Gegnern, die möglich gewesen wären, ist Zug sicherlich der für uns am meisten schlagbare. Gegen Weinfelden oder Dürnten wären unsere Chancen wahrscheinlich kleiner.» Die Innerschweizer täten sich offensichtlich schwer mit der Favoritenrolle, schätzt Ungricht. Last but not least nähren die Ergebnisse der Direktduelle der vergangenen Saison, als beide Teams derselben Qualifikationsgruppe angehörten, den Optimismus im EVDN-Lager. Beide Male obsiegten die Unterländer damals: in der heimischen mit 3:2 nach Verlängerung, in Zug mit 4:3.

Unbequem bleiben

«Sie haben ein paar sehr robuste Spieler mit Schwingerstatur, die trotzdem sehr schnell und gefährlich mit ihren Kontern sind und versuchen, das Spiel zu bestimmen», beschreibt Michael Ungricht die Qualitäten des Gegners Zug. Für sein Team bedeute das, taktisch ähnlich vorzugehen wie im Achtelfinal. «Wir müssen aufsässig bleiben», fordert der EVDN-Trainer, «wenn ein Gegner die Scheibe hat, müssen wir ihn sofort attackieren.» Zudem müsse sich sein Team im Powerplay steigern.

Die anderthalb Wochen Pause, die zwischen dem 4:0-Sieg im vierten Achtelfinalspiel gegen Küsnacht und dem Auftakt zum Viertelfinal liegen, hätten die Intensität im Training keinesfalls gemindert, berichtet Ungricht. «Im Gegenteil, die Pause hat uns gutgetan, und Sven Schönholzer hat seine Oberschenkelverletzung auskuriert.» Abgesehen von Yanick Thali, der im Militär weilt und seinem Team daher nur am Wochenende zur Verfügung steht, kann er nun personell aus dem Vollen schöpfen.

Bassersdorfs Rückkehrer

Bassersdorf hatte nach dem 3:0 nach Siegen in der Glattaler Derbyserie gegen Wallisellen gar noch zwei Tage mehr Pause als der EVDN. Die verletzten oder angeschlagenen Spieler haben sie genutzt, um ihre Blessuren auszukurieren. So kehren mit Sandro Hügli, Mark Zwick und Claude Klaus gleich drei Akteure rechtzeitig ins Team zurück, die im Achtelfinal noch passen mussten. Somit muss Cheftrainer Patrick Meichtry lediglich auf die drei schon seit längerem an der Schulter verletzten Luca Theodoridis, Pascal Stamm und Marco Böni verzichten. Für dieses Trio ist die Saison bereits beendet.

Nicolas Kuhn (rechts) und seine Bassersdorfer Teamkollegen sind bereit, nach Wallisellen (links Geremia Capelli) nun auch Weinfelden im Playoff auszuschalten. Bild: Leo Wyden

Doch auch ohne sie schätzt Bassersdorfs Sportchef Willy Staiger die Chancen seines Teams vor dem Viertelfinal gegen Weinfelden, den Qualifikationssieger der Gruppe 2, als gut ein. «Weinfelden hat ein paar ehemalige Swiss-League-Spieler mit hohen technischen Qualitäten», erklärt er, «wenn wir es schaffen, sie aus dem Konzept zu bringen, können wir gegen diesen Gegner bestehen.» Dafür sei genau jene Qualität gefragt, welche die Bassersdorfer im Vorjahr bis in den regionalen Playoff-Final der 2. Liga getragen habe. «Jeder muss für den anderen gehen, alle müssen bedingungslos zusammenstehen», fordert Staiger. Auch in diesem Bereich hätten die Bassersdorfer in der Achtelfinalserie gegen Wallisellen noch Luft nach oben gelassen. «Es war ein Knorz, die Mannschaft hat nur phasenweise ihr Potenzial abgerufen», schildert er.

Zuerst zweimal auswärts

Gegen Weinfelden wüssten nun aber alle vom ersten Moment an, was gefragt sei – nicht nur wegen der Qualität des Widersachers. «Wir spielen am Anfang der Serie zweimal auswärts», erklärt Staiger, «das ist von der Dramaturgie her gar nicht schlecht. Die Spieler wissen, dass sie einen dieser beiden Matchs gewinnen müssen, um im ersten Heimspiel am Samstag nicht gleich mit dem Rücken zur Wand zu stehen.» Dementsprechend rechnet Staiger mit technisch und taktisch hochstehenden, intensiven Partien, von Anfang an. Heute Dienstag wird sich ab 20 Uhr in der Weinfelder Eishalle Güttingersreuti weisen, ob die Bassersdorfer bereit dazu sind.