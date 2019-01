Unterländer sind im Playoff-Schwung

Bassersdorf als Erster der Gruppe 2 und Wallisellen als Dritter der Gruppe 1 können sich gute Chancen für eine Viertelfinalqualifikation ausrechnen. Dielsdorf-Niederhasli als Sechster der Gruppe 1 vertraut auf seinen legendären Playoff-Geist. Der ist aber auch nötig. Mit Illnau-Effretikon trifft ein starkes Team auf die Unterländer Equipe von Trainer Michael Ungricht.

Der Coach, der seit vergangenem Sommer im Bezirkshauptort an der Bande steht, gibt sich kämpferisch. «Wir müssen den tollen Teamgeist zeigen, den der EVDN viele Jahre lang ausgezeichnet hat.» Seine Mannschaft hat sich erst in der letzten Qualifikationsrunde für die Playoffs qualifizieren können. Sein Kader ist sehr knapp. Und gestern Montag konnten Ricardo Basarte und Samuel Ghelfa wegen Fieber nicht trainieren. Micha Breiter fällt wegen einer Schulterverletzung schon länger aus. Dafür ist Spielmacher Sandro Marzo, der wegen Adduktorenproblemen fünf Wochen lang passen musste, seit vergangenem Samstag wieder dabei.

Fragezeichen Michael Dittli

Wallisellen empfängt heute Dienstag um 20 Uhr Kreuzlingen-Konstanz. Die Unterländer, die eine gute Qualifikation hinter sich haben, gehen als Favorit in die Partie. Ein Aspekt jedoch beunruhigt die Glattaler. Michael Dittli, der wie Dielsdorfs Marzo eine Partie allein entscheiden kann, musste in den vergangenen vier Partien wegen einer Handverletzung zuschauen. Wallisellens Trainer Don McLaren hofft jedoch, den Ausnahmespieler bald einsetzen zu können. «Im ersten Spiel am Dienstag ist zu früh. Aber vielleicht geht es bereits in den Achtelfinals», sagt der Coach. «Wir wollen Michael auf keinen Fall verheizen. Aber weil Playoffs ihre eigenen Gesetze haben, will jeder Trainer in jedem Playoffspiel in Bestbesetzung antreten», fügt der Trainer an.

Bassersdorfs neue Rolle

Erstmals seit sicher 27 Jahren geht Bassersdorf als Qualifikationssieger in die Playoffs. Deshalb hoffen die Unterländer, dass sie nun einmal wenigstens eine Runde überstehen, was ihnen lange, lange Zeit verwehrt blieb. Bassersdorf musste gegen Zug seine erste Achtelfinalpartie abtauschen und tritt heute um 20.30 Uhr in der Innerschweiz an. Dafür geniessen die Unterländer am Samstag in der zweiten Begegnung Heimrecht. Das Team des neuen Trainers Patrick Meichtry war im bisherigen Saisonverlauf in der 2. Liga die Überraschungsmannschaft schlechthin. In der schweren Gruppe 2 hat sich Bassersdorf vor der Saison die Playoffqualifikation als Ziel gesetzt. Nun reichte es gar zum sensationellen 1. Rang.

Apropos starke Gruppe 2: Die Playoffs in den nächsten Wochen werden zeigen, wie hoch die Qualität der Teams in der Gruppe 1 und 2 wirklich sind.

(Zürcher Unterländer)