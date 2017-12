Verdienter, aber zu hoher Derbysieg

Die Glattaler, die ein hohes Tempo anschlugen, siegten verdient. Das Resultat fiel aber etwas zu hoch aus.

Wallisellen hat sehr gut auf die 3:5-Niederlage gegen den Tabellenvorletzten Urdorf vom vergangenen Wochenende reagiert. Das Team von Trainer Florian Setzer übernahm im Derby gegen Dielsdorf-Niederhasli sofort mit hohem Tempo die Initiative. Und dies, obwohl mit den verletzten Alexander Kobert, Sandro Toschini, Benjamin Solenthaler, Cédric Chevalley und Goalie Oliver Kaiser Leistungsträger fehlten. «Wir müssen uns im Power- und Boxplay deutlich steigern», sagte Coach Setzer nach der Schmach in Urdorf. Die Spieler setzten die Forderung ihres Trainers um. Das 1:0 in der 27. Minute durch Pietro Cattaneo fiel in Überzahl. Dies, nachdem der EVDN zu Beginn des Mitteldrittels besser ins Spiel gekommen war. Nach dem Führungstor konnten die Dielsdorf-Niederhasler in der 29. Minute durch Marcel Felchlin gar ausgleichen. Doch das Aufbäumen hatte die Gäste sehr viel Kraft gekostet. Plötzlich hatte Wallisellen wieder die Oberhand. In der 33. Minute schaffte der fleissige Michael Dittli mit einem Weitschuss zum zweiten Mal das Führungstor. In der 39. Minute erhöhte Kevin Degonda, ebenfalls mit einem Weitschuss fast von der blauen Linie, auf 3:1. «Ich sah, dass es im Tor eine Lücke gibt. Ich wollte hoch schiessen. Doch der Schuss wurde flach, aber weil er scharf war, ging er trotzdem rein», berichtete der Torschütze. Degonda hat in dieser Saison mit seinen Kollegen viel vor. «Wir haben einige sehr gute Spieler und einen tollen Teamgeist. Wenn wir die Geschwindigkeit in einem Spiel hochhalten können, sind wir stark.» Der 19-jährige Verteidiger glaubt, dass sicher drei der bisherigen vier Saisonniederlagen vermeidbar gewesen sind. Im dritten Drittel erhöhte Wallisellen auf 5:1. Die beiden letzten Tore fielen in der 59. und 60. Minute durch Diego Kaufmann und Thierry Gotti allerdings erst in der Schlussphase und das 4:1 in Überzahl.

Selbstkritik beim EVDN

Neben dem guten Powerplay sah Wallisellens Trainer Setzer einen zweiten Hauptgrund für den Erfolg: «Fünf der sechs Tore sind nach einem erzwungenen Scheibenverlust gefallen.» Der Teamverantwortliche meinte, dass sein Team für seinen hohen Einsatzwillen und das Umsetzen seiner Forderungen an die Spieler belohnt worden sei. Niedergeschlagen war die Stimmung im Lager von Dielsdorf-Niederhasli nach dem Derby, zumal das Team aus der Bezirkshauptstadt bereits am vergangenen Dienstag bei Tabellenführer Rheintal 3:8 verloren hatte. «Diese beiden Niederlagen schmerzen», berichtete Mischa Breiter. Der Verteidiger, der gestern Sonntag seinen 19 Geburtstag feierte, nannte die Dielsdorf-Niederhasli-Probleme in Wallisellen beim Namen: «Wir hatten zu viele Scheibenverluste, sind zu wenig gelaufen und standen zu weit vom Gegner weg.» Auch bei Trainer Serge Cornioley fiel das Fazit ernüchternd aus. «Eigentlich haben wir nur ein paar Minuten zu Beginn des zweiten Drittels Eishockey gespielt. Sonst war unsere Vorstellung ganz schwach. Einstellung, Bereitschaft und Willen stimmten nicht.» Der Teamverantwortliche kündigte an, in der nächsten Partie am kommenden Samstag zu Hause gegen Engiadina die Blockzusammenstellungen etwas zu ändern. Wallisellen belegt nach zehn Meisterschaftsrunden mit 18 Punkten Rang 4 und der EVDN mit 15 Zählern Platz 6 – beide Teams nehmen Kurs auf die Playoffs, für die Rang 8 nach der Qualifikation nötig ist. (Zürcher Unterländer)